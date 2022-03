COVID: Relatório não lista centenas de efeitos colaterais da vacina Pfizer

Publicações viralizadas em múltiplos idiomas afirmam que um relatório da farmacêutica Pfizer reconhece centenas de efeitos adversos que seriam provocados por sua vacina contra a covid-19.





Captura de tela feita em 13 de março de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Documento divulgado em novembro de 2021

“Eventos adversos de interesse especial”

Termos do dicionário médico MedDRA

Captura de tela da página 16 do documento da Pfizer feita em 10 de março de 2022 ( . / )

Captura de tela da tabela de eventos adversos de interesse especial da OMS, feita em 10 de março de 2022 ( . / )

De eventos de interesse a efeitos adversos

Mas a lista que embasa as publicações mostra, na verdade, condições médicas que podem, teoricamente, ser atribuídas à vacinação e que, por isso, são objeto de um monitoramento prévio.O documento não descreve, portanto, consequências do imunizante da Pfizer-BioNTech, mas uma exigência padrão de monitoramento para a comercialização de qualquer nova vacina, como explicaram farmacologistas à AFP., diz uma das publicações compartilhadas centenas de vezes no Twitter ( 1 3 ), Facebook As publicações se baseiam em capturas de tela de um documento que lista, em inglês, sintomas mais ou menos graves, que vão desde casos deououA alegação também soma milhares de interações em inglês Embora o documento creditado à Pfizer que lista todas essas condições médicas esteja disponível online, o relatório está sendo alvo de uma interpretação incorreta, como indicou à AFP Aurélie Grandvuillemin, vice-chefe do Centro Regional de Farmacovigilância (CRPV) da região francesa da Borgonha:[Cominarty][...]Francesco Salvo, coordenador do monitoramento de segurança da vacina da Pfizer em nível nacional, na França, e diretor do CRPV de Bordeaux confirmou à AFP:Contactada pela AFP, a Pfizer indicou que[Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos]Embora o relatório citado nas redes não esteja entre os documentos relativos ao ano de 2021, ele está disponível desde 17 de novembro de 2021 no site da Public Health and Medical Professionals for Transparency, uma organização não governamental que visa tornar públicos os documentos da agência norte-americana de medicamentos ligados às vacinas contra a covid-19.Devido à lei da Liberdade de Informação dos Estados Unidos, que obriga agências federais a fornecer esses documentos a quem solicita, a organização pôde obter diversos documentos relativos à vacina da Pfizer-BioNTech, entre eles aEm uma primeira parte (da página 6 a 15), a Pfizer lista, a pedido da FDA, os relatos de efeitos adversos recebidos após o início da campanha de vacinação contra a covid-19 em mais de 50 países, entre eles os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha. No total, segundo o relatório,Como detalha a metodologia do documento (página 5), esses dados provêm de notificações de efeitos adversoscom a vacina. Ou seja, não há comprovação de que os eventos estejam ligados ao imunizante, podendo ter sido provocados porAs páginas 16 a 25 reúnem, por sua vez, o nome e a origem dos eventos adversos de interesse especial (AESI, em inglês) notificados durante essa mesma campanha de vacinação, agrupando-os por categorias principais: reações anafiláticas, efeitos cardiovasculares, reações de ordem hematológica, etc.Em todas as categorias, é vista a mesma conclusão:O documento conclui , dessa maneira, que a relação de risco-benefício da vacina da Pfizer-BioNTech é favorável.Por fim, o relatório continua, a partir da página 30, com um apêndice listando esses AESI. Esses eventos adversos de interesse especial devem ser diferenciados dos efeitos adversos porque, diferentemente deles, seu nexo causal com a vacina não foi estabelecido.Segundo a OMS , um AESI é, explicou Francesco Salvo.continuou o especialista.Aurélie Grandvuillemin acrescentou:As postagens viralizadas mostram o apêndice do documento da Pfizer sobre os AESI que inclui listas do dicionário MedDRA de codificação de termos médicos, como detalhado na página 16.Na verdade, como explica Francesco Salvo, a lista de nove páginas de AESI compilaIsso explica, em parte, a extensão da lista, considerando a riqueza do dicionário que contém 70.000 termos e no qual cada problema clínico específico (como o infarto de miocárdio) pode compilar sozinho mais de 200 verbetes.[descrever], explica o diretor do CRPV de Bordeaux.Além disso, destaca Aurélie Grandvuillemin,Essa última , datada de maio de 2020, se refere aose tem apenas uma página Alguns eventos adversos de interesse especial monitorados na época se tornaram, por sua vez, efeitos adversos de algumas vacinas contra a covid-19, como destaca Aurélie Grandvuillemin:[Moderna][AstraZeneca]Esse último fenômeno continua sendo, segundo a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).Francesco Salvo cita ainda[55 anos, em alguns países]” e[...],[...], continua o farmacologista, destacando:[do que na época do documento da Pfizer, devido ao número de pessoas vacinadas] e, concluiu Francesco Salvo.