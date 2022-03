Foto da CNN que relaciona invasão da Ucrânia a casos de miocardite é falsa

Uma imagem atribuída à emissora norte-americana CNN, que vincula a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, ao surgimento de casos de miocardite, foi compartilhada mais de 700 vezes desde 8 de março de 2022. No entanto, a suposta captura de tela é, na verdade, uma montagem feita por um site satírico.

“HAHAHAHA! Missão cumprida, CNN: ‘A invasão da Ucrânia causa miocardite’", diz uma das publicações compartilhadas no Twitter (1, 2) e no Facebook (1, 2).



Um conteúdo semelhante também circulou em inglês e espanhol (1).



Reprodução do que seria uma notícia da CNN relacionando invasão da Ucrânia a casos de miocardite (foto: Captura de tela)

Captura de tela viralizada (E) e uma imagem publicada no site satírico The Babylon Bee (foto: Captura de tela)

Uma pesquisa feita pelo Checamos no site da CNN não levou a nenhuma matéria com o título viralizado.Por meio de uma busca reversa pela captura de tela compartilhada nas redes sociais, foi possível constatar que a imagem foi originalmente publicada em 7 de março de 2022 pelo site The Babylon Bee , que se descreve como oO portal satírico já publicou outras montagens ( 1 2 ) que simulam reportagens da CNN. Várias utilizam os mesmos elementos gráficos, como o horário e textos vistos em detalhes da captura de tela agora viralizada:O conteúdo foi montado com imagens tiradas de uma reportagem do apresentador Anderson Cooper da CNN em 2016 e uma foto que circula como ilustração na internet.A Rússia invadiu o território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022, gerando um forte clamor internacional pelo fim do conflito. A AFP checou outras publicações falsas ou enganosas compartilhadas nas redes sociais nesse contexto de guerra.O Checamos já verificou outro conteúdo viralizado cuja origem foi o site satírico The Babylon Bee.