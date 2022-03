Não há registro de apoio da China à Rússia se a Otan intervir na Ucrânia

Captura de tela feita em 22 de março de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Publicações compartilhadas dezenas de vezes nas redes sociais, pelo menos desde 1º de março de 2022, afirmam que o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Tan Kefei, disse que seu país apoiaria a Rússia caso os Estados Unidos e a OTAN interviessem militarmente na China. No entanto, não há registros de tal declaração nos veículos ou no site oficial da pasta. Além disso, a instituição negou a versão à AFP.

Não há registros da suposta declaração

, diz o texto compartilhado no Facebook ( 1 2 ) e Twitter ( 1 2 ).A alegação também circula em francês e em espanhol

A equipe da AFP não encontrou registros em veículos midiáticos sobre a suposta declaração atribuída a Tan Kefei. Tal postura teria grandes consequências diplomáticas e significaria uma mudança na posição que a China mantém desde o início do conflito russo-ucraniano, equilibrando sua proximidade política com Moscou e sua defesa tradicional da soberania e integridade territorial dos Estados.



Tan Kefei, citado nas publicações, de fato é um dos porta-vozes do Ministério da Defesa chinês. Em 24 de fevereiro de 2022, ele participou de uma coletiva de imprensa pela primeira vez este ano. Na transcrição da entrevista, disponível no site da pasta, não há registros da declaração que lhe é atribuída, tampouco nos vídeos da conferência, publicados no site da agência. A declaração também não consta nos comunicados de imprensa do Ministério da Defesa. Desde então, até a publicação deste artigo, Kefei participou apenas de mais uma audiência, na qual não fez qualquer menção à Ucrânia ou à OTAN.



Ao ser consultada pela AFP, a própria instituição governamental chinesa negou categoricamente, em 2 de março,a suposta declaração:



"O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional chinês nunca fez tal declaração. Pedimos aos meios de comunicação envolvidos que observem a ética profissional e parem de fabricar e disseminar informações falsas".

A posição da China

Embora a China tenha afirmado em 24 de fevereiro que, referente às queixas de Moscou sobre uma futura expansão da Otan no país vizinho, o tom dos chineses desde o início do conflito tem sido muito mais contido do que sugere a suposta declaração do porta-voz.O país asiático, de fato, comunicou publicamente seus fortes laços com a Rússia e se absteve de votar uma resolução, em 2 de março, na Assembleia Geral das Nações Unidas para exigir a retirada das tropas russas da Ucrânia. No entanto, a China pediu a ambos os países envolvidos no conflito que negociem e anunciou que está disposta aAlém disso, o embaixador da China na Organização das Nações Unidas (ONU), Zhang Jun, declarou quecom uma nova Guerra Fria, em uma sessão especial de emergência da Assembleia Geral da ONU realizada em 28 de fevereiro de 2022.