É uma montagem a capa da revista Veja dizendo que Bolsonaro tem zero chance de ser reeleito

Uma suposta capa da revista Veja ilustrada com uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o texto “A chance de ‘reeleição’ é zero!” foi compartilhada centenas de vezes em redes sociais desde 27 de março de 2022.



A imagem foi, contudo, manipulada digitalmente. A capa original, publicada em setembro de 2021, tinha a manchete: “A chance de um golpe é zero”.



Pesquisas divulgadas em março de 2022 mostram Bolsonaro como o segundo candidato com mais intenções de voto para as eleições presidenciais deste ano.

“Que lindo isso, ñ vejo a hora!”, diz uma das publicações no Facebook (1, 2). O conteúdo já havia circulado em 2021 no Twitter e Instagram.



Captura de tela feita em 31 de março de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Capa verdadeira

Comparação feita em 31 de março de 2022 de imagem publicada no Facebook (E) e capa compartilhada pela Veja em 24 de setembro de 2021 ( . / )

Eleições de 2022

A capa viralizada nas redes não foi, contudo, publicada pela revista Veja.No canto superior direito da imagem viralizada é possível ler a marcação. Uma busca no Google por esses termos levou ao conteúdo publicado pela Veja em 29 de setembro de 2021. A edição possui a mesma foto e código da capa compartilhada nas redes, mas textos diferentes.Ao invés de falar sobre reeleição, a manchete diz: “‘A chance de um golpe é zero’”. O subtítulo, cortado na versão viralizada, detalha:A frase citada na capa verdadeira é um trecho da resposta de Bolsonaro quando indagado pela reportagem sobre a interpretação de que várias de suas falas seriam, respondeu o presidente, na época.Em nenhum momento da matéria é dito que o atual mandatário não tem chance de ser reeleito.O AFP Checamos consultou todas as capas publicadas pela revista desde que Bolsonaro foi eleito para o Palácio do Planalto, em 28 de outubro de 2018, e não localizou nenhuma edição com a manchete viralizada nas redes.Apesar de ter dito durante sua campanha em 2018 que era contra o mecanismo da reeleição, Bolsonaro se apresenta atualmente como pré-candidato ao pleito de outubro de 2022.Segundo pesquisas publicadas em março de 2022, o atual mandatário era o segundo candidato com maior porcentagem de intenções de voto, atrás apenas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Pelo levantamento do Instituto Datafolha difundido em 24 de março de 2022, Lula tinha 43% das intenções de voto, contra 26% de Bolsonaro em pesquisa estimulada. Na pesquisa espontânea, quando não é apresentada nenhuma opção de resposta, Lula aparecia com 30% e Bolsonaro, com 23%.Este conteúdo também foi verificado pelos sites Aos Fatos