Não há registro de que Chris Rock tenha publicado um pedido de desculpas viral após o Oscar

Um suposto pedido de desculpas atribuído ao humorista norte-americano Chris Rock circula nas redes depois que o comediante levou um tapa de Will Smith na cerimônia do Oscar, em 27 de março de 2022, após fazer uma piada sobre a esposa do ator, Jada Pinkett Smith.





Captura de tela feita em 31 de março de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Pedido de desculpas “falso”



Chris Rock has not yet issued a statement. There is a statement going around purporting to be from Rock that is not from him, per his team. It’s the one that starts, “As a comedian it can be difficult to understand…”

— Rebecca Keegan (@ThatRebecca) Chris Rock has not yet issued a statement. There is a statement going around purporting to be from Rock that is not from him, per his team. It’s the one that starts, “As a comedian it can be difficult to understand…”— Rebecca Keegan (@ThatRebecca) March 29, 2022

Desculpas de Will Smith

No texto viralizado, compartilhado mais de 27 mil vezes desde, pelo menos, 29 de março, Rock teria se desculpado à família Smith pelo “desrespeito” que teria demonstrado. Mas a autenticidade dessa declaração foi negada à AFP pela equipe de comunicação de Chris Rock. Tampouco há registros dessa mensagem nas redes sociais do humorista., escrevem os usuários ao compartilhar o suposto pedido de desculpas, que começa com a frase:. O conteúdo circulou no Facebook , no Twitter e no Instagram Publicações em inglês espanhol também atribuem o mesmo texto a Rock.[...], continua a mensagem, em referência a uma piada feita por Chris Rock durante a cerimônia do Oscar , que comparava Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme “ Até o Limite da Honra ”. Pinkett Smith sofre de alopecia, uma condição que causa queda de cabelo.[...], finaliza o texto viral.Mas, explicou a equipe de comunicação de Chris Rock à AFP em 30 de março de 2022.No dia seguinte à cerimônia do Oscar na qual ocorreu o incidente, esse mesmo rumor foi desmentido em um tuíte publicado pela editora sênior da revista Hollywood Reporter, Rebecca Keegan, que afirmou que a mensagem viralizada era falsa.Não há registro de declaração semelhante nas contas de Rock no Facebook Twitter ou Instagram até 31 de março de 2022.As ferramentas Wayback Machine ( 1 3 ) e Archive ( 1 3 ), que mantêm versões arquivadas de páginas na internet, tampouco mostram tal mensagem nas contas do comediante nessas redes sociais após a noite do Oscar.Desde o ocorrido, Chris Rock mencionou o caso pela primeira vez em 30 de março , durante um show em Boston, dizendo que ainda estavaApós ter se desculpado durante a cerimônia em seu discurso ao receber o Oscar de melhor ator, Will Smith se retratou novamente no Instagram em 28 de março., escreveu o ator na mensagem, criticando a violênciae se desculpando também com os organizadores e espectadores da cerimônia.Antes da publicação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas havia condenado o tapa e anunciado umado incidente. O ator teria se recusado a deixar a cerimônia após o episódio, segundo a Academia.Verificação semelhante foi feita pelo Estadão Verifica