Jada Smith se pronuncia pela primeira vez após Oscar: 'é tempo de cura'

Após o tapa que o marido dela, Will Smith, deu em Chris Rock, Jada se pronunciou em suas redes sociais pela primeira (foto: Reprodução Redes Sociais )

Após a 94ª edição do Oscar ser marcada pelo tapa que Will Smith deu em Chris Rock no palco da cerimônia, Jada Pinkett Smith se pronunciou pela primeira vez, mas não mencionou a piada que causou a confusão.Leia mais: Ao receber o Oscar, Will Smith pede desculpas por tapa em Chris Rock

Pelo Instagram, a atriz publicou uma imagem com uma frase: "Esse é um tempo de cura, e estou aqui para isso", em tradução livre.







Durante a cerimônia, que ocorreu na noite do último domingo (27/3), o comediante Chris Rock fez uma piada comparando Jada Smith a personagem do filme Até o Limite da Honra, onde Demi Moore está careca.

Em uma publicação sobre o ocorrido, Will Smith afirmou que se deixou levar pela emoção do momento. "Piadas sobre mim são parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim, e eu reagi emocionalmente"





A atriz tem alopecia areata, uma condição autoimune que causa queda capilar. Ela contou sobre a condição em 2018, quando ainda não tinha raspado os cabelos. Antes disso, a atriz escondia as falhas no couro cabeludo com turbantes e lenços.