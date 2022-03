O ator Will Smith se recusou a deixar a cerimônia do Oscar depois de agredir o comediante Chris Rock, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira (30) pela Academia de Artes e Ciências cinematográficas.



"Gostaríamos de deixar claro que Smith foi convidado a deixar a cerimônia, mas recusou, e também reconhecemos que poderíamos lidar com essa situação de maneira diferente", revelou o comunicado.