Fotografia viral não mostra Anitta e Pabllo Vittar no Lollapalooza, mas outras cantoras em 2020

Captura de tela feita em 30 de março de 2022 de uma publicação no Facebook



As publicações, com centenas de compartilhamentos, circulam, pelo menos, desde 28 de março. Mas a foto foi tirada em 2020 em um evento no Rio de Janeiro e mostra as cantoras Rebecca e Luísa Sonza., dizem usuários no Facebook e no Instagram , que compartilharam a imagem após o encerramento, em São Paulo, do Lollapalooza , ocorrido entre 25 e 27 de março. Também circularam tuítes semelhantes.Anitta participou do segundo dia do festival, 26 de março, como convidada da cantora Miley Cyrus.Mas a imagem viral não mostra a artista brasileira.Em uma busca reversa pela imagem, realizada por meio da ferramenta InVid-WeVerify *, o Checamos encontrou registros que mostram a mesma cena, publicados em 2020 Comparando a imagem com o vídeo do momento, é possível identificar as mesmas roupas nas cantoras e o mesmo cenário, com uma multidão de espectadores mesclados entre guarda-sóis vermelhos.A cena mostra, na realidade, as cantoras Rebecca e Luísa Sonza dançando durante o Bloco da Anitta. O evento em questão aconteceu no carnaval de 2020, no Rio de Janeiro.Publicações feitas pelas artistas em seus perfis no Instagram permitem observar o mesmo figurino que aparece na imagem viralizada:

Controvérsia

O Lollapalooza 2022 esteve cercado por disputas e questões políticas levantadas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibir manifestações de cunho político durante as apresentações no evento.A decisão foi motivada pela ação judicial proposta pelo Partido Liberal (PL) - ao qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado -, que denunciou como propaganda irregular as críticas de dois artistas ao mandatário e o apoio ao ex-presidente Lula (PT). ordem foi revogada após o próprio PL retirar o processo.A cantora e drag queen Pabllo Vittar levantou uma bandeira com o rosto de Lula durante seu show. Além dela, a britânica Marina se posicionou contra o presidente Bolsonaro.Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.