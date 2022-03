Reações de atores durante o Oscar 2017 circulam como se fossem de 2022

Uma combinação de fotos que mostra os rostos surpresos de atores como Matt Damon, Emma Stone, Charlize Theron e Meryl Streep, entre outros, começou a circular depois que Will Smith deu um tapa no comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, em 27 de março de 2022.



Mas as imagens, compartilhadas mais de 8 mil vezes nas redes sociais, na realidade foram captadas durante a premiação de 2017, quando o vencedor da categoria de Melhor Filme foi “Moonlight”, e não “La La Land”, como havia sido anunciado inicialmente.



“Reação do público após o Will Smith bater na cara do Chris Rock”, diz uma das publicações compartilhadas no Facebook (1, 2), Twitter e Instagram.



A combinação também circulou em inglês, holandês e espanhol.



Captura de tela feita em 28 de março de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

O ator norte-americano Warren Beatty (C) mostra o envelope com o filme vencedor do Oscar 2017, "Moonlight", em 27 de fevereiro daquele ano em Los Angeles ( ) (foto: AFP / Mark Ralston)

Segundo os usuários, as fotos mostram a reação de alguns dos presentes no momento em que Will Smith subiu no palco e deu um tapa em Chris Rock, que havia acabado de fazer uma piada com o corte de cabelo da esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith.Minutos mais tarde, Smith ganhou o Oscar de melhor ator por sua atuação em “King Richard: Criando campeãs”., desculpou-se Smith, chorando ao receber a indicação.Mas uma busca reversa pela combinação de imagens viralizada mostra que ela circula desde 2017 A reação da maioria dos atores que aparecem fotografados ocorreu durante a cerimônia do Oscar em 2017, que foi concluída com a confusão gerada durante a entrega do prêmio de Melhor Filme. O longa anunciado foi “La La Land: Cantando estações”, mas segundos depois foi revelado que, por um erro na entrega do envelope, o vencedor da estatueta era “Moonlight: Sob a luz do luar”.Meios de comunicação publicaram as fotografias da plateia durante esses momentos de dúvida e confusão. Nas fotos deste artigo do Daily Mirror, pode-se observar Michelle Williams, Busy Philipps, Matt Damon, Salma Hayek e Dwayne Johnson com as mesmas expressões vistas na combinação viral.O protagonista de “La La Land”, Ryan Gosling, explicou após a cerimônia o motivo de sua feição, que aparece abaixo e à direita na combinação. A expressão incrédula de Charlize Theron pode ser vista na fotografia deste tuíte , onde também aparece o ator David Oyelowo (à direita da imagem, de smoking branco, que na imagem é visto na segunda fileira à esquerda de Theron).O gesto do ator Trevante Rhodes foi analisado neste artigo nesta galeria de imagens é possível ver Mel Gibson com a mesma reação mostrada no compilado viral.A expressão de Meryl Streep foi imortalizada neste tuíte e também foi alvo de artigos nos meios digitais.O jovem ator de “Moonlight” Jared Piner e seu gesto de espanto (na quarta fileira, à esquerda na imagem viral) foi registrado pelo fotógrafo Mark Ralston para a AFP na cerimônia:A reação da atriz Emma Stone, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz naquela ocasião por sua atuação em “La La Land”, pode ser vista em segundo plano em uma fotografia distribuída pela agência Reuters.A AFP não encontrou o momento exato da reação do cantor John Legend (quarta fila, à direita), que participou da cerimônia naquele ano, e de Barry Jenkins , diretor de “Moonlight” e que aparece no centro da imagem viralizada.