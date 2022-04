Alinne Moraes não disse que fará 'sexo gratuito' se Bolsonaro for reeleito

Publicações que alegam que a atriz Alinne Moraes declarou, em entrevista à Revista Claudia, que fará “sexo gratuito” caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito nas eleições de outubro de 2022 foram compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais ao menos desde o 5 de abril passado.





Embora Moraes foi entrevistada pelo magazine em janeiro de 2022, em nenhum momento disse essa frase. Sua assessoria afirmou à AFP que as alegações virais não têm “nenhum grau de verdade” e a editora-chefe da revista também negou a suposta declaração., diz uma das publicações no Twitter e no Facebook ( 1 2 ), acompanhadas por capturas de tela de um artigo sobre a suposta entrevista da atriz.Alguns conteúdos circulam com o link da matéria , que destaca um trecho da suposta declaração que teria sido concedida ao jornalista Pedro Henrique França da Revista Claudia:Uma pesquisa no Google pelos termoslevou a uma entrevista com a atriz, feita por França e publicada pela revista em 14 de janeiro de 2022.No bate-papo, Moraes fala sobre vários temas, como os desafios da pandemia, da maternidade e da profissão.Perguntada sobre seu posicionamento em relação às eleições de outubro, ela responde:A atriz não menciona o atual presidente em qualquer outro trecho da entrevista e em nenhum momento diz que faráProcurada pelo Checamos, a assessoria de comunicação de Alinne Moraes afirmou, em 11 de abril de 2022, quena declaração viralizada nas redes. Paula Jacob , editora-chefe da Revista Claudia e responsável por coordenar e editar todo o conteúdo produzido pela equipe, também disse à AFP que em nenhum momento do diálogo[Alinne Moraes]Uma busca porno site da revista não levou a qualquer conteúdo semelhante às alegações virais.O AFP Checamos também consultou as publicações da Revista Claudia arquivadas em janeiro de 2022 nos sites Wayback Machine Archive , mas nenhuma delas continha a declaração compartilhada nas redes.Uma pesquisa no Google pela frase “Farei sexo gratuito caso o bozo seja reeleito” levou somente a desmentidos