Trem ligando Pará ao Maranhão não foi entregue no governo Bolsonaro

Usuários afirmam nas redes sociais que um trem ligando o Pará ao Maranhão foi entregue pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). As publicações, compartilhadas ao menos desde 6 de abril de 2022, são ilustradas por um vídeo de um veículo andando lentamente sobre trilhos enquanto se ouve o som de buzinas. Mas a ferrovia que conecta os dois estados opera há mais de 30 anos. A gravação viralizada mostra, na verdade, a inauguração de uma estação de um veículo leve sobre trilhos (VLT) no Rio Grande do Norte.



“Mais uma obra entregue. Trem que liga o Pará ao Maranhão. Se você não compartilhar a imprensa também não. Bolsonaro 2022!!”, diz uma publicação no Twitter.



“BOLSONARO INAUGURA LINHA DE TREM DO PARÁ AO MARANHÃO”, diz outro usuário no Facebook. Conteúdo semelhante também circula no TikTok.





Nas imagens, um veículo é visto cruzando uma rua e, dentro dele, o presidente Jair Bolsonaro acena para apoiadores. Na parte da frente do transporte pode ser lida a inscriçãoUma busca por esse termo junto às palavras-chave, levou a notícias sobre a conclusão da estação Cajupiranga de VLT, em Parnamirim , no Rio Grande do Norte, em 30 de março de 2022. O VLT é um sistema de transporte que mescla características do metrô e do ônibus convencional, normalmente utilizado em trajetos curtos.

Na manhã de hoje (30), foi inaugurada a Estação Cajupiranga, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Esta entrega, realizada pelo Governo Federal, por meio do MDR, marca a conclusão do primeiro trecho da Linha Branca da CBTU da Grande Nata

Novas pesquisas por palavras-chave no Twitter e no YouTube levaram ao mesmo vídeo publicado nas redes sociais com referência ao contexto verdadeiro da obra.O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou fotos da inauguração. É possível identificar nos vagões elementos comuns aos do vídeo viral, como a imagem com rostos de pessoas sobreposta ao veículo, assim como o vidro escuro em sua dianteira, seu teto branco e a faixa azul em formato deem sua frente.Em outra busca no Google pelos termos, foram encontrados conteúdos sobre a Estrada de Ferro Carajás. Essa linha foi inaugurada, na verdade, em fevereiro de 1985, pela então estatal Vale do Rio Doce e conecta uma mina de minério de ferro na região de Carajás , no sudeste do Pará, ao Porto Marítimo de Ponta da Madeira , em São Luís, no Maranhão.Na ferrovia são transportados tanto cargas quanto passageiros, que só começaram a circular na linha em 1986. A obra foi inaugurada durante o mandato de José Sarney (1985-1990).Procurada pelo AFP Checamos em 11 de abril de 2022, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará confirmou que[de Bolsonaro]Em sentido semelhante, a Secretaria de Infraestrutura do Maranhão informou desconhecerda suposta ferrovia, destacando que não constade uma eventual nova linha que conectasse os dois estados.