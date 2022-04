Vídeo não mostra João Campos atacado com ovos após elogiar Lula

Captura de tela feita em 15 de abril de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Um vídeo foi visualizado mais de 1,5 mil vezes nas redes sociais desde 14 de abril de 2022 com a alegação de que mostraria o prefeito de Recife, João Campos (PSB), sendo alvejado por ovos após ter elogiado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas essa alegação é falsa. O homem que aparece nas imagens é Ivo Rezende (PSB), prefeito do município de São Mateus do Maranhão, no estado do Maranhão, que participava de uma “festa do bolo” durante a comemoração de 60 anos da cidade, em 26 de dezembro de 2021.

“O PREFEITO DE RECIFE FOI LEVANTAR A BANDEIRA DE LULA, VEJAM O QUE O POVO FEZ COM ELE! FOI OVACIONADO COM OVOS PODRES!!! CHUPA!!!”, diz uma das publicações compartilhadas no Facebook (1, 2) e no Twitter (1, 2).



Nas imagens, um homem vestido com camisa social branca e calça jeans corre em meio a dezenas de pessoas - muitas delas com camisas e coletes vermelhos - sendo atingido por algo que não pode ser identificado. Sobreposto ao vídeo, um texto diz “Prefeito João Campo”.





No vídeo viralizado, observa-se a marca d’água da rede social Kwai e o nome de usuário. Uma busca por esse nome no aplicativo de vídeos levou à mesma gravação , sem o texto sobreposto que se refere a João Campos. Não há no registro qualquer menção ao prefeito de Recife.A usuária também postou uma gravação mais longa do mesmo momento, na qual se vê um enorme bolo de aniversário com a inscriçãoTambém é possível ouvir um narrador dizer que durante a festaO mesmo homem de camisa social aparece correndo nas imagens.Em ambos os vídeos é possível identificar a inscriçãona camisa vermelha de algumas pessoas e o nome do estabelecimento, que aparece ao fundo das imagens.

Comparação feita em 15 de abril de 2022 entre publicação viral (E) e publicação da prefeitura de São Mateus do Maranhão no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

Uma busca por esses termos no Google levou a uma academia localizada na cidade de São Mateus do Maranhão Uma pesquisa realizada no perfil da prefeitura de São Mateus do Maranhão no Facebook levou a uma publicação, de 26 de dezembro de 2021, com fotos da festa pelos 60 anos do município.Em uma dessas fotos, é possível ver o prefeito da cidade, Ivo Rezende (PSB), vestindo camisa social branca e calça jeans, a mesma roupa usada pelo homem que aparece correndo no vídeo viralizado.



Na postagem da prefeitura, também há uma foto com pessoas vestindo um colete vermelho, com bordas amarelas e a palavra “organização”, igual ao que aparece no vídeo compartilhado nas redes.

Comparação feita em 15 de abril de 2022 entre publicação viral (E) e publicação da prefeitura de São Mateus do Maranhão no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)



Em seu perfil no Instagram, Rezende publicou uma foto, em 27 de dezembro de 2021, na qual aparece com a mesma roupa usada pelo homem do vídeo viralizado e o rosto sujo de azul. Na legenda, o prefeito conta sobre uma “guerra de bolo”, brincadeira na qual os presentes jogaram pedaços do bolo de 60 metros uns nos outros.

O Checamos entrou em contato com a prefeitura de São Mateus do Maranhão, mas não obteve resposta até a publicação desta verificação.