Internautas viralizam dados errados do PIB 'com PT' e 'com Bolsonaro'

Produto Interno Bruto

Publicações com dados sobre a variação anual do produto interno bruto (PIB) brasileiro circulam com mais de 41 mil interações em redes sociais ao menos desde 12 de abril de 2022. Os conteúdos comparam os resultados obtidos durante o governo de Dilma Rousseff (PT) nos anos de 2013 a 2015 e de Jair Bolsonaro (PL) entre 2019 e 2021. No entanto, os dados viralizados não correspondem aos números oficiais., escreveu um usuário ao compartilhar no Facebook os gráficos que supostamente mostram a variação do PIB de 2013 a 2015 -como destaca a imagem - e de 2019 a 2021 -Conteúdo semelhante também circula no Twitter e no Instagram De acordo com a publicação viralizada, a variação anual do PIBfoi de 0,5% em 2013; -3,5% em 2014; -3,3% em 2015. Já durante o mandato de Bolsonaro, os resultados teriam sido de 1,1% em 2019; -4,1% em 2020 e 4,6% em 2021.No entanto, os dados históricos oficiais oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não correspondem aos viralizados.Segundo o instituto , a variação real anual do PIB foi de 3% em 2013; 0,5% em 2014; e -3,5% em 2015. Já em 2019, o resultado foi 1,2%; -3,9% em 2020; e 4,6% em 2021.Os dados coincidem com a variação real desses anos registrada no portal do Fundo Monetário Internacional (FMI).A diferença do alegado nas redes é vista, principalmente, nos anos de 2013 e 2014, como destacado no gráfico abaixo: Mauro Rochlin , economista e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), explicou que as quedas registradas no PIB em 2015 e 2020 representam uma redução na produção econômica do Brasil.O PIB, como informa o IBGE , é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. Roberto Simonard , professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), explica que o indicador representaNesse sentido,completou.O PIB é visto como o principal indicador do desempenho econômico de um país, afirmou Rochlin. No entanto, ele é limitado, demonstrando apenas o total da produção, sem analisar sua distribuição, por exemplo:Diversos estudos e instituições recomendam a utilização de outros medidores para avaliar a atividade econômica de um país, também afirmou Simonard: