Vídeo de 'morto' que levanta mostra um protesto, não encenação da pandemia

Captura de tela feita em 12 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: reprodução)

Um vídeo de uma transmissão televisiva ao vivo, na qual supostamente é possível ver um “morto” levantando-se de um saco para cadáveres, foi visualizado mais de 2.500 vezes desde, pelo menos, 7 de fevereiro de 2022. Segundo os usuários nas redes, a gravação mostraria uma falsa reportagem na Alemanha a respeito dos mortos pela covid-19, e a suposta farsa teria sido exposta quando um dos “atores” que interpretavam as vítimas se levantou enquanto a câmera ainda estava gravando. Mas a sequência, na verdade, corresponde a um protesto ambiental na Áustria, e o que se vê na reportagem são ativistas representando vítimas das mudanças climáticas e da poluição atmosférica., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ). Conteúdo similar circulou no Twitter ( 1 3 ) e Instagram ( 1 2 ).Conteúdo semelhante circula em polonês romeno , e espanhol Na sequência, é possível ver na metade da tela e em primeiro plano a figura de um repórter durante uma transmissão televisiva e, atrás dele, dezenas de supostos cadáveres em sacos. Um deles se move ao tentar evitar que o saco seja levado pelo vento, e uma mulher se aproxima para ajudá-lo.No vídeo, podem ser lidas as palavras, cuja tradução do alemão para o português é[...]. Além disso, o repórter diz:Uma busca no Google por esse texto em alemão trouxe como resultado o canal do YouTube e o site da mídia austríaca Oe24, que contém o vídeo com a sequência viralizada, publicado em 4 de fevereiro de 2022. O protesto foi organizado nessa data pelo movimento ecologista Fridays for Future contra a ausência de objetivos nacionais para a redução de gases de efeito estufa na Áustria.No vídeo completo publicado pelo meio austríaco é possível ver que as pessoas deitadas no chão estão vivas e somente estão cobertas por uma lona. O trecho que é mostrado nos vídeos viralizados corresponde ao momento em que um dos participantes luta para manter a lona em seu lugar devido ao vento, no minuto 1:24 da reportagem.[4 de fevereiro de 2022],, expõe também o artigo de Oe24.Verena Matlschweiger, porta-voz do movimento ecologista na Áustria, disse em 8 de fevereiro de 2022 à AFP que o protesto, explicou.Fridays for Future compartilhou em 5 de fevereiro de 2022 fotos da manifestação em suas redes sociais , explicou também a organização em seu Twitter , em 4 de fevereiro de 2022.O Checamos já verificou outras alegações similares, que afirmavam que a pandemia de covid-19 seria uma farsa ou conspiração ( 1 3 ).