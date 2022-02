Em vídeo, Bolsonaro não disse que teria se alistado no exército nazista durante a Segunda Guerra

Um vídeo em que o então deputado federal Jair Bolsonaro supostamente afirma que teria se alistado no exército de Hitler caso fosse alemão no período da Segunda Guerra Mundial voltou a circular nas redes sociais em 2022 e foi compartilhado ao menos 4,1 mil vezes.



Captura de tela feita em 10 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )



— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) - A ideologia nazista deve ser repudiada de forma irrestrita e permanente, sem ressalvas que permitam seu florescimento, assim como toda e QUALQUER ideologia totalitária que coloque em risco os direitos fundamentais dos povos e dos indivíduos, como o direito à vida e à liberdade.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 9, 2022

“Exército de Hitler”

A fala de Bolsonaro foi, no entanto, tirada de contexto. A gravação foi editada para remover o trecho no qual o atual presidente diz que “a pergunta não cabe” e que “ninguém quer ir para a guerra”., indica a legenda de uma das publicações no Facebook ( 1 2 ).Visualizado mais de 208,9 mil vezes, o vídeo também circulou no Instagram , no Twitter ( 1 2 ) e no TikTok , e já havia sido publicado nas redes no início de 2020 O vídeo voltou à tona após o podcaster Bruno Aiub, conhecido pelo apelido Monark, ter falado a favor da criação de um partido nazista durante uma entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos/SP) e Tabata Amaral (PSB/SP), em 7 de fevereiro de 2022 , no Flow Podcast , cujo episódio foi retirado do ar.No dia seguinte, em 8 de fevereiro, o comentarista Adrilles Jorge se despediu no programa “Opinião”, da Jovem Pan News, levantando a mão direita, gesto que foi associado a uma saudação nazista, levando à sua demissão por parte da emissora. Assim como no caso anterior, o vídeo está indisponível no YouTube.No próprio dia 9 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou no Twitter indicando queA gravação mostra os bastidores de um episódio de 2012 do programa de TV CQC , no qual o então deputado responde a perguntas utilizando um detector de mentiras.Entre os questionamentos, uma pessoa que está fora do enquadramento da câmera pergunta se o atual presidente Jair Bolsonaro teria se alistado no exército de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, ao que ele parece responderNo entanto, em um vídeo mais longo da mesma entrevista publicado no YouTube, no qual o áudio da gravação está mais claro do que o das publicações virais, é possível perceber que a fala de Bolsonaro foi uma resposta a outra pergunta.Logo após a pessoa que não é filmada questionar se Bolsonaro teria se alistado no exército nazista, o entrevistador Rafael Cortez , que aparece no vídeo, confirma em voz baixa se pode refazer a pergunta para a câmera, ao que Bolsonaro responde:A confirmação de Rafael Cortez pode ser ouvida no vídeo viralizado mas, devido à baixa qualidade da gravação, pode passar despercebida pelo espectador.Rafael Cortez faz a pergunta sobre o alistamento novamente e só então Bolsonaro responde afirmando que o seu bisavô foi. O vídeo compartilhado nas redes sociais é interrompido nesse momento e corta para um outro trecho da entrevista, em que o então deputado fala sobre o sistema de cotas.Na versão mais longa publicada no YouTube, Bolsonaro continua dizendo Quando o entrevistador pergunta o que ele faria se o alistamento fosse facultativo, Bolsonaro responde Apesar de não ter dito que teria se alistado em seu exército, Bolsonaro elogia Hitler durante a entrevista.(...), disse.