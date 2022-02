Vídeo de ex-ministro suíço com ataque de riso não tem relação com Lula

Captura de tela feita em 11 de fevereiro de 2022 de uma publicação no TikTok ( . / ) (foto: Reprodução)

Um vídeo em que um homem tem um ataque de riso enquanto discursa em alemão em um local que se assemelha a um parlamento foi compartilhado mais de 7 mil vezes em redes sociais desde fevereiro de 2022. Segundo a legenda em português sobreposta às imagens, o homem estaria rindo de declarações recentes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a informação é falsa. A gravação mostra em 2010 o então ministro de Finanças da Suíça, Hans-Rudolf Merz, rindo de uma pergunta sobre a taxação de importações de carne apimentada em seu país. As mesmas imagens circulam fora de contexto ao menos desde 2014.lê-se nas legendas do vídeo enquanto o homem que discursa em alemão dá gargalhadas. As imagens foram compartilhadas no Facebook ( 1 2 ) e no TikTok Segundo a legenda sobreposta ao vídeo, o homem teria continuado dizendo, entre risos:[Lula disse]Uma busca reversa da gravação com a ferramenta InVid-WeVerify * mostrou que se trata de um trecho de um discurso mais longo do então ministro das Finanças da Suíça, Hans-Rudolf Merz , em 20 de setembro de 2010. Merz, que se retirou do cargo dias depois, por motivos de saúde, também foi o presidente suíço em 2009.A legenda em português agregada ao vídeo foi, no entanto, inventada e não tem nenhuma relação com a fala original. O nome de Lula, o de sua ex-esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, ou de seus filhos, não foram mencionados pelo político.Naquele dia, em uma de suas últimas aparições públicas, Merz respondeu a uma solicitação ( 1 3 ) de informação sobre as taxações às importações de carne apimentada na Suíça. O então ministro riu da linguagem confusa e repetitiva do texto explicativo escrito por um funcionário da alfândega.De acordo com a transcrição do seu discurso fornecida pelo Parlamento suíço, o então ministro disse:(...)Em 2018 e 2014 ( 1 2 ), a mesma gravação foi apresentada fora de contexto. Nas publicações de 2018, as legendas no vídeo indicavam que Merz riu de um pedido da então senadora Gleisi Hoffmann (PT), para homenagear o ex-presidente Lula no Parlamento Europeu.Já as publicações de 2014 alegavam que políticos europeus ridicularizavam a administração de Lula. Em outro caso, alegou-se que a organização da Copa do Mundo no Brasil durante o governo de Dilma Rousseff (2011-2016), também do PT, era o motivo das gargalhadas.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.