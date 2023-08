Polícia busca por cão furtado e encontra corpo de tutor em residência

436

Labradoodle, imagem meramente ilustrativa (foto: GSquare)

Policiais da Grande Manchester, na Inglaterra, foram acionados para apurar o furto de um cão, mas quando chegaram na residência de onde partiu a denúncia, se depararam com o tutor, um homem de 45 anos, morto.

A polícia inglesa iniciou uma investigação de assassinato após encontrar o corpo de um homem enquanto buscava por um cachorro que havia sido furtado, segundo apurou a Sky News.

Os policiais chegaram à residência, na Ainsworth Road em Bury, Grande Manchester, aproximadamente às 10h30 de terça-feira (22).

Durante buscas no imóvel, ao invés do cachorro, a polícia encontrou o tutor do cão, Donald Patience, de 45 anos, que foi declarado morto no local.

Três homens foram presos sob suspeita de homicídio, um de 27 anos e um de 41, mas foram liberados sob fiança, e um terceiro, de 39 anos, permanece sob custódia policial.

O cão, um labradoodle branco, cujo valor é estimado em R$ 6 mil (1 mil libras), foi encontrado pelos agentes nas proximidades e está sendo cuidado por uma autoridade competente, disse a polícia à emissora.

A casa, que teve uma janela nos fundos quebrada, permaneceu isolada e policiais forenses puderam ser vistos entrando e saindo do endereço.

Um morador de uma rua próxima, que não quis ser identificado, disse à Sky News que estava saindo de casa pela manhã quando viu policiais cercando a casa.

"Havia um homem de cerca de 1,80 metro com uma jaqueta cinza, que havia sido preso, e um cachorro de pelo encaracolado. Eu pensei que tinha ocorrido uma discussão ou algo assim, mas quando eu vi agentes da perícia, eu percebi que devia ser algo sério", declarou.

A detetive inspetora-chefe Rachel Smith afirmou que, desde que a polícia recebeu a denúncia, no início da semana, a investigação "foi rápida e precisa". Ela acrescentou que a polícia está "confiante" de que o caso foi "um ataque direcionado".

As autoridades fizeram um apelo à comunidade para que ajudem nas investigações, relatando qualquer atividade suspeita na residência da vítima.