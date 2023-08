Tubarão-branco de 4 metros 'arranca' pé de surfista

436

Tubarão branco, imagem meramente ilustrativa (foto: Fallows C, Gallagher AJ, Hammerschlag N/Wikimedia Commons)

Um surfista de 44 anos teve que ser hospitalizado na manhã desta sexta-feira (25), após ficar gravemente ferido ao ser mordido por um tubarão-branco em uma praia da Austrália.

Tobby Begg estava surfando na praia de Lighthouse Beach, em Nova Gales do Sul, quando um tubarão-branco com cerca de 4 metros de comprimento se aproximou e o mordeu, segundo apurou a ABC News.

Testemunhas disseram que viram quando o homem foi puxado pelo predador, que lutou para se desvencilhar por cerca de 30 segundos sob a água, até que outros surfistas chegassem ao local onde ele estava, para socorrê-lo.

O homem foi arrastado para fora da água, com ferimentos graves na perna e no pé. Uma das testemunhas era um médico socorrista, que fez um torniquete improvisado com uma corda de prancha de surfe, na tentativa de estancar o sangramento.

Os dentes do tubarão provocaram ferimentos profundos em toda a extensão da perna da vítima, do quadril até a panturrilha.

Uma testemunha disse ao canal local NBN que o homem estava "paralisado" enquanto as pessoas corriam para ajudá-lo. "Seu pé foi arrancado e ele estava sangrando por toda parte. Eles estavam tentando falar com a vítima, mas ela ficou em silêncio e paralisada. Eles tentaram amarrar a perna dele com a corda da prancha de surf e algumas varas para mantê-la reta", contou.

A surfista Loren Enfield estava na água quando o tubarão mordeu Begg e ela começou a gritar para uma família na praia chamar uma ambulância. "Foi horrível, você não gostaria que isso acontecesse com ninguém", disse ela ao Port News. "Nunca mais quero ver isso acontecer novamente. Ele [o tubarão] era grande".

O inspetor-chefe da polícia, Martin Burke, disse que o surfista conseguiu lutar contra o predador. "Os relatos são de que o homem tentou lutar contra esse tubarão por até 30 segundos e depois nadou até a costa, onde percebeu que havia sofrido ferimentos significativos na parte inferior da perna", declarou à 9News.

A polícia disse que os ferimentos do homem são graves. Acredita-se que o animal seja um grande tubarão-branco, com tamanho estimado entre 3,8 metros e 4,2 metros de comprimento.

Os paramédicos levaram o surfista às pressas para o Hospital Base de Port Macquarie, onde ele permanece internado, em estado crítico, enquanto os cirurgiões trabalham para estabilizá-lo.

PRAIA FECHADA



A Lighthouse Beach permanecerá fechada por pelo menos 24 horas, postaram os salva-vidas de Port Macquarie no Facebook. Enquanto isso, um drone está realizando voos de vigilância para monitorar a atividade dos tubarões na área, disse o grupo.

Especialistas do Departamento de Indústrias Primárias iniciaram uma investigação sobre o incidente, segundo a Surf Life Saving NSW.

A Austrália perde apenas para os Estados Unidos no número de encontros não provocados de tubarões com humanos, segundo o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões do Museu da Flórida.

O museu descreve "mordidas não provocadas" como incidentes em que uma mordida em um ser humano ocorre no habitat natural do tubarão, sem que o animal seja provocado. "Mordidas provocadas" são as que ocorrem quando um humano inicia de alguma forma a interação com um tubarão.

Conforme o banco de dados australiano de incidentes com tubarões, houve 10 encontros com tubarões em Nova Gales do Sul somente em 2022, resultando em sete feridos e uma morte.