Com padrasto em submarino desaparecido, enteado vai a show de rock

436

Bom dia só para quem tá com o padrasto desaparecido no fundo do oceano e ainda assim vai ao show do Blink 182 pic.twitter.com/90lMCHfQUw %u2014 Helder Maldonado (@heldermaldonado) June 21, 2023

O enteado de um dos tripulantes do submarino Titan, desaparecido no domingo (18/6) em uma viagem aos destroços do Titanic, compartilhou imagens em um show da banda Blink-182, em San Diego, nos Estados Unidos. Brian Szasz, enteado de Hamish Harding, foi à apresentação na segunda, horas após confirmar que o empresário estava a bordo da embarcação.



Na postagem do Facebook, o jovem aparece sorridente em frente a uma barraca de produtos da banda. "Pode parecer desagradável que esteja aqui, mas minha família gostaria que eu estivesse no show do Blink-182. É minha banda favorita e a música me ajuda em momentos difíceis”, escreveu, justificando sua presença.

Brian foi duramente criticado por ter idoao show do Blink-182 e compartilhado fotos do momento nas redes sociais (foto: AFP/ Reprodução / redes sociais)

Horas antes, Brian Szasz confirmou que Hamish estava no submarino que sumiu e pediu pensamentos e orações para que a missão de resgate fosse bem-sucedida. A postagem foi mal recebida pelos internautas. “Bom dia só para quem está com o padrasto desaparecido no fundo do oceano e ainda assim vai ao show do Blink-182 ”, criticou um perfil na manhã de terça-feira.

Devido à repercussão negativa, o jovem fez uma nova publicação na terça, se justificando por ter ido à apresentação da banda emo. "Sim, eu fui ao show do Blink-182 na noite passada. O que eu deveria fazer era ficar sentado em casa e assistindo as notícias? Não me arrependo. Essa banda me ajuda a atravessar momentos difíceis desde 1998", argumentou.

Em meio às críticas, Brian apagou a foto do show, dizendo que o fez a pedido de sua mãe, esposa de Hamish. “Por privacidade, minha mãe me pediu para excluir todas as publicações. Obrigado pelo apoio", escreveu.