EUA: mulher acusa famoso chef de cozinha de matar gatos do casal

Will Aghajanian rebate as acusações e diz que sofria ameaças de morte da ex-mulher, Elizabeth Johnson (foto: Reprodução/Instagram Horses)

Um chef do famoso restaurante Horses, em Los Angeles, está sendo acusado de matar os gatos de sua ex-mulher e parceira de trabalho. As informações são do jornal Los Angeles Times.





Elizabeth Johnson entrou com um pedido de restrição por violência doméstica em novembro de 2022 para manter Will Aghajanian, chef de cozinha no Horses, o mais longe possível. Ela alega que que o chef a agrediu várias vezes.









"Will e eu tivemos gatos que acabaram morrendo misteriosamente, incluindo um em 2017, que levei para um abrigo quando ela ficou gravemente ferida durante a noite. O abrigo me disse que ela havia sido gravemente abusada, mas Will negou", afirmou Elizabeth.





Leia também: Xícara feita para o Titanic é vendida por milhares de euros em leilão No processo do divórcio, um juíz aprovou a medida restritiva em dezembro e emitiu a ordem novamente no último dia 1º de maio. No documento, Elizabeth solicitou que Will permanecesse a 100 metros de distância de seus cães Pancho, Javi e Spud.

Em seu próprio pedido de ordem de restrição, Will solicitou que a custódia de dois dos três cachorros ficasse para ele, além de acusar Elizabeth dizendo que ela "enganou o Tribunal ao fazer ordens contra mim". Segundo os autos do processo, Will também alegou que a mulher o ameaçou de morte repetidas vezes e o queimou, pelo menos duas vezes, com uma espátula de metal e uma colher que havia colocado na frigideira.



*Estagiário sob supervisão