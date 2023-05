EUA: autora tem livro infantil banido por mostrar bruxa tomando banho

436

Segundo uma organização não-governamental para a liberdade de expressão na literatura, 565 livros já foram proibidos na Flórida, desde 2021 (foto: Reprodução/Instagram/The Little Bookroom) Um livro infantil ilustrado que mostra uma bruxa tomando banho foi banido em Jacksonville, no condado de Duval, na Flórida, EUA. As informações foram divulgadas pelo portal britânico The Guardian.





O livro intitulado 'Guess What?' (Advinha?, na tradução livre), da autora australiana Mem Fox, não pode mais circular nos ambientes escolares do condado sob a justificativa de que "nenhuma imagem, fotografia ou desenho de uma pessoa ou porção de um corpo humano que retrate nudez ou conduta sexual, excitação sexual, agressão sexual ou abuso sadomasoquista que seja prejudicial a menores".





"Não temos nada a dizer sobre a questão. Duval é um condado de 997.000 pessoas na Flórida. Não é importante", afirmou a assessoria da autora ao The Guardian.

Banimento recorrente

De acordo com a PEN America, uma organização não governamental para a liberdade de expressão na literatura, 565 livros já foram proibidos na Flórida, desde 2021. Desde então, com a introdução de uma nova legislação no começo deste ano, algumas escolas neste estado estão sendo orientadas a "esvaziar livrarias e estantes nas salas de aula".



*Estagiário sob supervisão