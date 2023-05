Xícara feita para o Titanic é vendida por milhares de euros em leilão

436

Xícara que pertencia ao Titanic é leiloada (foto: Mark Laban Hansons / SWNS)

Uma xícara de chá feita para os passageiros da primeira classe do Titanic arrecadou milhares em um leilão depois que foi encontrada juntando poeira em uma prateleira de cozinha.

Com mais de um século de idade, a xícara azul e dourada marcada "White Star Line", conseguiu escapar de seu destino no fundo do Atlântico Norte, tendo sido originalmente destinada a servir chá para os hóspedes mais bem pagos do transatlântico.



Em vez disso, a antiguidade foi descoberta em uma prateleira desordenada por um homem limpando a casa de seu falecido pai, sem ter ideia de seu valor.

Mas, depois de uma visita domiciliar de rotina por um leiloeiro, que percebeu o significado da marca, a xícara de chá passou a valer 3.200 euros (cerca de R$ 17.100,48 na atual cotação) - mais de três vezes seu valor estimado.



Um número de lote na louça confirmou que ela havia sido criada para o Titanic antes de sua viagem inaugural em 1912, tendo sido feito pela cerâmica de Liverpool Spode.

Seu proprietário, um homem de 61 anos de Derby, na Inglaterra, que não quis ser identificado, disse que descobriu a xícara após a morte de seu pai, cinco anos atrás, embora não tenha ideia de como ela chegou à sua posse.



"Meu palpite é que alguém deu a ele de presente", disse o funcionário aposentado da Rolls Royce. "Ele vendia mantimentos e estava sempre fazendo favores para seus clientes. Encontrei no sótão e comprei para a cozinha junto com outros itens que queria que fossem valorizados. Sou grato a Hansons [leiloeiro] por identificar seu potencial."

“Esta descoberta fabulosa acabou de ser leiloada. Fiquei emocionado pelo nosso cliente,” disse Charles, proprietário da Hansons Auctioneers. “A xícara chamou minha atenção e a especialista em antiguidades dos colegas Hansons, Katy Beardmore, fez um rápido exame durante uma visita domiciliar e confirmou minhas esperanças. Era um exemplo de uma xícara de uma linha de utensílios de mesa feita para o Titanic há mais de 100 anos,” completou.

A taça, que tem um design distinto em azul cobalto e dourado, foi feita pela empresa chinesa Liner Spode para a Stoney & Co em Liverpool e o seu número padrão “R4332” indicou que foi feito para passageiros de primeira classe.

Xícara com marca do Titanic (foto: Mark Laban Hansons / SWNS)

Especialistas descrevem que esse padrão foi usado em porcelana no restaurante de primeira classe do Titanic e também pode ter sido usado para serviço de quarto em suítes privativas. Eles explicam que alguns itens do navio podem ter sido apresentados na época como presentes ou vendidos como lembranças da White Starline, antes da partida do porto de Southampton.