Homem é hospitalizado após comer banana envolvida em uma camisinha

Banana envolta em camisinha foi retirada cirurgicamente de paciente que ficou 24 horas sem evacuar (foto: Jam Press)

Um homem teve que ser hospitalizado após comer uma banana envolvida em um preservativo, em Iowa, nos Estados Unidos, conforme revelado pelos médicos que ficaram responsáveis por remover o objeto.

O paciente chegou a unidade de saúde reclamando de dores abdominais, náusea e vômito. Os relatos indicam que o homem, de 34 anos, estava há mais de 24 horas sem evacuar, o que fez com que os médicos realizassem um raio-x, foi quando, a contragosto, ele assumiu ter consumido a fruta embrulhada no preservativo.





Para retirar o objeto de dentro do homem, os médicos realizaram uma cirurgia que removeu a banana de forma bem sucedida. O homem se recuperou totalmente desde o acontecimento, segundo informações do periódico britânicoUm estudo sobre o caso foi publicado na revista médicae afirmou que o paciente disse que comeu a banana com camisinha em um ataque de "fúria hormonal".