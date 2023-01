Casal é preso por estar abraçado de forma 'indecente' em cima de moto

Casal é preso por ser filmado abraçado em posição pouco comum em cima de moto (foto: Reprodução)

Um casal de jovens foi preso pela polícia de Durg, na Índia, no dia 22 de janeiro por "atividades indecentes". Os dois andavam de moto enquanto se abraçavam de forma pouco usual. Além deles, outras duas pessoas, responsáveis pelas imagens feitas de outro veículo, também foram detidas.

As imagens viralizaram no país asiático, fazendo com que os agentes de segurança identificassem os jovens Javed e Uday Singh, de 27 anos, e duas meninas que são irmãs, com base na legislação de trânsito.

Aos policiais, o casal da posição pouco comu alegou que a intenção era que o vídeo viralizasse e deixasse seus ex-namorados com ciúmes.Uma das motos usadas pelos jovens foi comprada após ter sido roubada.Um outro casal, na cidade de Lucknow, também na Índia, ficou famoso no país ao ser filmado na mesma posição que Javed e Uday. A polícia disse que a dupla seria punida com base no código de trânsito e por "espalhar obscenidade".