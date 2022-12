Conhecido por comer carne crua, 'Rei do Fígado' é desmascarado

Influencer que propagava 'alimentação ancestral' e comia carne crua, gasta cerca de R$ 50 mil mensais com esteroides anabolizantes (foto: Reprodução)

Conhecido na internet por seus músculos, rotina de exercícios e uma dieta de carne crua, o americano Brian Johnson, 44 anos, autodenomiado o "Rei do Fígado", teve o uso de esteroides anabolizantes revelados na semana passada.Brian, que chegou a ganhar R$ 525 milhões anuais propagando seu estilo de vida baseado em uma "alimentação ancestral", gastava o equivalente a R$ 57 mil mensais com as drogas para "crescer", segundo informações do jornal "Sun".

A descoberta veio após um outro fisiculturista divulgar o conteúdo de e-mails atribuídos a Johnson. Ao longo dos anos, Brian, ao ser indagado sobre o uso de esteroides, sempre negou e costumava debochar das acusações.

Com a aparência e a alimentação, o homem acumulou mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Em suas publicações, ele comia fígados, testículos, tutano bovino, shakes proteicos e ovos cotidianamente e afirmava seguir a rotina há mais de 20 anos.



Uma das empresas que ele abriu para lucrar em cima do estilo de vida vende suplementos de órgãos animais desidratados que, segundo a empresa, são os "suplementos mais ricos em nutrientes do planeta".