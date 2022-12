Biden tentará a reeleição para presidente dos Estados Unidos?

A viagem ao Arizona nesta terça-feira (6/12) mostra que, aos 80 anos, o líder democrata prepara o terreno para seguir na Casa Branca até chegar aos 86 (foto: Brendan Smialowski / AFP)

A possível candidatura de Joe Biden a um segundo mandato presidencial é um segredo bem guardado em Washington. O único que não parece esconder isso é o próprio interessado.



A viagem ao Arizona nesta terça-feira (6/12) mostra que, aos 80 anos, o líder democrata prepara o terreno para seguir na Casa Branca até chegar aos 86.





Depois das festas

É a primeira vez que ele vai ao Arizona como presidente e, embora o motivo oficial seja promover uma nova fábrica de semicondutores em Phoenix, é inegável que este estado do sudoeste dos Estados Unidos, bastante dividido entre republicanos e democratas, será chave na campanha presidencial.Biden considera um grande sucesso o resultado das eleições legislativas de meio de mandato de novembro, nas quais os republicanos não conseguiram recuperar o Senado e conquistaram o controle na Câmara de Representantes por uma maioria estreita, muito distante da "onda vermelha", a cor dos conservadores, que apontavam as previsões.Seu rival e antecessor republicano Donald Trump lançou sua campanha para 2024 em um clima pouco favorável. Biden, por sua vez, desfruta do melhor momento de seu primeiro mandato.A economia americana desafia os prognósticos de uma grave recessão.Os grandes programas de investimentos adotados por seu governo e aprovados pelo Congresso nos últimos dois anos começam a render frutos, injetando dinheiro na fabricação de produtos de alta tecnologia, como os semicondutores, na energia verde, mas também em infraestruturas mais tradicionais como rodovias e pontes.No âmbito externo, a aliança contra a invasão russa da Ucrânia liderada pelos Estados Unidos segue de pé depois de quase dez meses e se contrapõe à sensação de fracasso dos americanos no Afeganistão.Em Washington, Biden acaba de concluir uma bem-sucedida visita de Estado com o presidente francês Emmanuel Macron.Na semana passada, depois da publicação de dados de emprego satisfatórios, Biden jactou-se de que "as coisas estão seguindo na direção certa". Não parece uma declaração de alguém que pensa em deixar o cargo.

Assim que, embora Biden tenha dito que não tomará uma decisão até "o início do ano que vem", muitos de seus colaboradores acreditam que ele já está decidido.



O presidente vai decidir "pouco depois das festas" de fim de ano, disse o chefe de gabinete de Biden, Ron Klain, ao Wall Street Journal na segunda-feira, ao detalhar que espera que o mandatário tente a reeleição.



"Espero que se candidate", opinou Hakeem Jeffries, que, a partir de janeiro, será o líder da bancada democrata na Câmara dos Representantes, em declarações a emissora Fox News no domingo.





Família e médicos

Contudo, caberão aos médicos e à família do presidente decidir se Biden será candidato ou não.O líder democrata apresenta algumas condições relacionadas com o envelhecimento: certa rigidez ao andar - e quedas - e problemas frequentes na fala.No entanto, há um ano, o médico da Casa Branca concluiu que ele estava "apto" para desempenhar suas funções.

E também: EUA gostariam de receber Lula na Casa Branca logo no início do governo

Mas Biden continuará assim dentro de dois anos?

O presidente já passou por alguns exames médicos e se submeterá a mais, cujos resultados serão tornados públicos "nos próximos meses", disse ontem a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.THE NEW YORK TIMES COMPANY