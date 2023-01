Capturado tigre fugitivo em rua na África do Sul

(foto: Julissa Helmuth/Pexels)

Um tigre foi pego vagando em uma rua nesta segunda-feira (30), algumas horas depois de escapar de uma propriedade privada perto de Joanesburgo, na África do Sul.Trata-se do segundo incidente desse tipo na periferia de Joanesburgo em menos de duas semanas. O animal foi capturado sem que qualquer incidente fosse relatado."O tigre foi sedado e levado para um santuário" para animais, disse à AFP Gary Wilson, da empresa de segurança privada S.W.A.T, que participou da captura.Imagens de câmeras de segurança publicadas nas redes sociais mostraram o felino em Edenvale, cerca de 15 quilômetros ao leste de Joanesburgo, perambulando de madrugada em torno de um veículo estacionado.Não foram divulgados detalhes sobre o dono do animal, ou de onde ele havia escapado.Há menos de duas semanas, uma tigresa que escapou de uma fazenda e vagava pelos arredores de Joanesburgo, atacando pessoas e matando animais, foi abatida.Os tigres não são nativos da África do Sul, mas, nos últimos anos, tem havido cada vez mais deles no país, seja como animais de estimação, seja em criadouros para fins comerciais.