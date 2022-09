Indiana luta contra tigre para salvar seu bebê

Uma mulher salvou seu bebê de 15 meses das garras de um tigre, mas foi ferida e está hospitalizada, informou nesta quarta-feira (7) uma autoridade do estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia.



Archana Choudhary estava saindo de casa na noite de domingo com seu bebê de 15 meses quando um tigre, provavelmente perdido da reserva de Bandhavgarh, atacou, explicou à AFP o funcionário local Sanjeev Shrivastava.



O felino estava prestes a morder a cabeça da criança quando a mãe interveio, acrescentou.



O tigre continuou a atacá-los, até que alguns aldeões, alertados pelos gritos da mulher, correram em seu auxílio.



O animal fugiu para a floresta.



A mãe teve os pulmões perfurados e também feridas no abdômen.



O menino teve cortes na cabeça pelas presas.



"Ela foi internada no hospital. Está fora de perigo e se recuperando. O bebê também está bem", disse Shrivastava.



De acordo com o jornal Times of India, uma operação foi realizada para ajudar o tigre a retornar ao seu território e os moradores foram solicitados a não sair à noite.



Cerca de 225 pessoas foram mortas em ataques de tigres entre 2014 e 2019 na Índia, segundo dados do governo.