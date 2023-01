Livro é devolvido para biblioteca 44 anos após ser emprestado

Manual Chilton de Reparos Automotivos (foto: Facebook Abilene Public Library / Reprodução)

A Biblioteca Pública de Abilene, no Texas, sul dos Estados Unidos, recebeu de volta um livro que havia sido emprestado ao Departamento de Água da cidade há 44 anos, totalizando 16.060 dias de atraso.Em uma postagem no Facebook, o estabelecimento deu as boas-vindas ao Manual Chilton de Reparos Automotivos (1954-1963). O motivo da demora em devolver a obra não foi revelado.Ainda na publicação, a biblioteca fez uma simulação da multa que seria cobrada na devolução: US$ 1.606, o equivalente a R$ 8.159,44. No entanto, a instituição aboliu a cobrança de taxas por atraso.