BBC se desculpa por 'gemidão do zap' durante transmissão

O apresentador Gary Lineker, da BBC, caiu na pegadinha do 'gemidão do zap' (foto: BBC)

A BBC pediu desculpas depois que um gemido alto de sexo — conhecido como "gemidão do zap" — interrompeu a cobertura ao vivo da Copa da Inglaterra na televisão.

Os gemidos foram ouvidos enquanto o apresentador da BBC Gary Lineker, ex-jogador da seleção inglesa de futebol, apresentava a partida "replay" entre Wolves e Liverpool pela terceira fase do campeonato na terça-feira (17/01).

O comentarista postou depois a foto de um celular que, segundo ele, estava "pregado na parte de trás do estúdio".

"Pedimos desculpas a qualquer telespectador ofendido durante a cobertura ao vivo do futebol esta noite", afirmou a BBC.

Um porta-voz informou ainda que a BBC estava investigando o incidente.

Lineker tentou rir do ocorrido enquanto apresentava o programa dentro de um estúdio no estádio Molineux, do Wolverhampton, ao lado dos comentaristas Paul Ince e Danny Murphy.

Ao chamar o comentarista Alan Shearer, ex-atacante da Inglaterra, que estava nas arquibancadas do estádio, ele disse:

"Alguém está enviando algo no telefone de alguém, eu acho."

"Não sei se você ouviu isso em casa."

Quando a partida começou, ele compartilhou a foto de um celular e três emojis de risada ao lado da seguinte frase no Twitter:

"Bem, encontramos isso pregado na parte de trás do estúdio."

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je

— Gary Lineker %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B (@GaryLineker) January 17, 2023





Entrevistado mais tarde no programa Newsnight, da BBC, Lineker explicou que inicialmente pensou que haviam enviado um vídeo para o celular de um dos comentaristas do programa. Mas, segundo ele, era "barulhento demais" — foi quando ele percebeu que o incidente era algum tipo de pegadinha.

Questionado sobre o volume do efeito sonoro no estúdio, o locutor disse que não conseguia ouvir o que alguém dizia em seu ouvido, tornando "bastante difícil" continuar com a apresentação pré-jogo.

Ainda assim, Lineker afirmou que conseguia ver o lado engraçado — classificando o ocorrido como uma pegadinha "boa" —, e questionou por que a BBC emitiu um pedido de desculpas.

"Certamente não temos nada para [nos desculpar]", disse ele à apresentadora da BBC Kirsty Wark, enquanto voltava da partida da Copa da Inglaterra.

"Se você me dissesse esta manhã que esta noite eu estaria no Newsnight falando sobre um escândalo de pornografia", ele acrescentou rindo, "eu teria ficado apavorado."

O incidente não passou despercebido pelos telespectadores — vídeos do momento foram amplamente compartilhados nas redes sociais na noite de terça-feira.

O youtuber Daniel Jarvis, conhecido como "Jarvo", afirmou que estava por trás da pegadinha, postando um vídeo no Twitter que parecia mostrá-lo no estádio Molineux.

Jarvis foi condenado pela Justiça em outubro do ano passado por invadir o campo do estádio Oval, no sul de Londres, e colidir com o jogador de críquete inglês Jonny Bairstow.

Ele recebeu uma sentença de prisão de oito semanas, com suspensão condicional da pena por dois anos — e foi banido por dois anos de qualquer local em que esteja sendo realizada uma partida esportiva na Inglaterra e no País de Gales. Ele também foi proibido de viajar para o exterior por 12 meses e deve cumprir uma atividade de reabilitação.

