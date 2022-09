Homem é condenado a dez anos de prisão na Espanha por forçar um menor ao suicídio pelo WhatsApp

Um tribunal espanhol condenou a 10 anos de prisão por homicídio nesta terça-feira (6) um homem de 60 anos que levou um menor, que ele conheceu na internet, ao suicídio, com centenas de mensagens intimidadoras no WhatsApp.



"O réu entrou em contato com a vítima, então com 17 anos, por meio do aplicativo WhatsApp em 1º de dezembro de 2016, e enviou-lhe mais de 119 mensagens com conteúdo intimidatório e ameaçador em menos de três horas", informou, em nota, o Alto Comissariado Tribunal de Justiça de Valência (leste).



"O adolescente" de 17 anos "pediu desculpas reiteradamente ao seu interlocutor, disse-lhe que era menor de idade e avisou-o que se continuasse assim ia cometer suicídio", acrescenta o comunicado.



De acordo com uma cópia da sentença do Tribunal Provincial de Castellón recebida pela AFP, o acusado estava "plenamente consciente da angústia e do mal-estar" que estava gerando ao menino e da "alta probabilidade de que o menor morresse cometendo suicídio".



Apesar disso, ele continuou enviando mensagens, mesmo depois que o jovem se jogou do pátio interno do prédio de sua casa e morreu no local. As primeiras mensagens eram de cunho sexual e aludiam a uma conversa anterior.



Elas rapidamente assumem um tom agressivo, incluindo uma ameaça de "publicar" a "conversa" anterior e escalar para ameaçar processá-lo por acessar um site adulto como menor: "por entrar em um site adulto vou contar para seus pais".



A sentença, passível de recurso, estabelece uma indenização no total de 173.000 euros (171.000 dólares) a favor dos pais e do irmão do falecido por danos morais.