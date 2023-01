Menina de 12 anos morre fazendo 'desafio do apagão' no Tiktok

Argentina foi encontrada morta no quarto da casa onde vivia em Capitán Bermúdez (foto: Racebook/Reprodução)

A jovem Milagres Soto, de 12 anos, foi encontrada morta no quarto da casa onde vive, em Capitán Bermúdez, na Argentina, após fazer o “Desafio do Apagão”, compartilhado em vídeos da rede social Tiktok.

A informação foi confirmada pela tia da menina pelo Facebook. Na postagem, a mulher pede que a notícia seja compartilhada. “Minha família e eu não temos consolo”.

O “Desafio do Apagão" desafia as pessoas a prenderem a respiração até desmaiar. Milagres foi encontrada com um laço improvisado enrolado no pescoço.

Em 2022, a família de uma menina de 10 anos que morreu fazendo o desafio do TikTok processou a rede social na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nylah Anderson foi encontrada desacordada em 7 de dezembro de 2021 após ter tentado o “Desafio do Apagão”.

A criança foi levada ao hospital, mas morreu cinco dias depois. Logo após a morte da menina, em entrevista a ABC, a mãe de Nylah pediu para que os pais se atentem aos conteúdos que os filhos consomem na internet. “Certifique-se de verificar os telefones de seus filhos. Você nunca sabe o que pode encontrar nos telefones deles. Você não pensaria que crianças de 10 anos tentariam isso”, disse.

Outros desafios

Em agosto de 2022, um menino, de 10 anos, morreu depois de entrar em um guarda-roupa e cheirar desodorante aerossol, no Bairro Pirajá, Região Nordeste de Belo Horizonte.

A família levantou a possibilidade do menino ter entrado no guarda-roupa para cumprir um suposto desafio promovido pelas redes sociais.

Em 2018, uma menina, de 7 anos, morreu depois de inalar desodorante aerossol em São Bernardo do Campo. Segundo a família, Adrielly Gonçalves brincava do "desafio do desodorante", que havia visto nas redes sociais, quando desmaiou e teve uma parada cardíaca.