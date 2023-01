Policial casada é demitida por ter relações sexuais com seis colegas

Maegan Hall, de 26 anos: "Só quero seguir em frente e viver a minha vida" (foto: Reprodução/La Vergne Police Department)

Uma policial norte-americana casada foi expulsa da corporação da cidade de La Vergne, no Tennessee, após ter sido acusada de manter relações sexuais com seis colegas de trabalho.





Segundo o tabloide Daily Mail, a policial Maegan Hall, 26 anos, teria compartilhado fotos de teor sexual com diversos colegas, além de ter feito sexo oral em outros policiais durante o expediente e outras atividades sexuais fora do trabalho, durante festas, e até proposto um ménage com outro agente e a mulher dele.

O prefeito da cidade anunciou na semana passada que Maegan, o patrulheiro Juan Lugo, o detetive Seneca Shields e os sargentos Lewis Powell e Ty McGowan, policiais envolvidos na polêmica, foram demitidos. Além disso, os oficiais de patrulha Patrick Magliocco e Gavin Schoeberl, e Larry Holladay, agente que trabalhava com cães, foram suspensos.





Maegan Hall e o marido Jedidah Hall (foto: Reprodução)

A policial afirmava aos colegas que estava em um relacionamento aberto e tentava convencer o marido, Jedidah Hall, a participar de trocas de casais. No entanto, a investigação interna apontou que, na verdade, ele não estava "de acordo" e que teria inclusive confrontado a mulher por quatro anos de traição.





Contudo, mesmo após a descoberta das traições, o marido decidiu salvar o casamento. O casal estava junto desde a faculdade e se casaram em 2018. Em março do ano passado, compraram a primeira casa em Manchester, no Tennessee.





"Eu não sei como ele está fazendo isso, ele é mais homem do que eu, mas ele está tentando salvar seu casamento", disse o chefe de Jedidah, o xerife Chad Partin. "Eu ofereci e estendi a ele quaisquer recursos que ele precisasse. E tudo que ele diz é, xerife, eu só quero trabalhar para os cidadãos do condado de Coffee e eu amo o que estou fazendo", afirmou.





"Eu não aprovo o que aconteceu no departamento de polícia de La Vergne, mas é claro que ele não quebrou nenhuma lei. Ele é a vítima aqui. Não há nenhuma mancha em seu histórico. Ele está fazendo um trabalho fenomenal, fenomenal", declarou, sobre Jedidah.





Procurada pelo Daily Mail, Maegan Hall não quis falar sobre o assunto. "Eu não quero discutir isso, eu só vou seguir em frente e viver a minha vida", disse a ex-policial.