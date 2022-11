Vídeo: Acidente com avião no Peru durante decolagem mata dois bombeiros

Um avião da Latam prestes a decolar bateu nesta sexta-feira (18/11) em um veículo na cidade de Callao, próxima de Lima, no Peru. Dois bombeiros que estavam em solo morreram no acidente.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do impacto e a asa direita do avião em chamas, além de muita fumaça. As operações no aeroporto internacional Jorge Chávez foram suspensas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do impacto e a asa direita do avião em chamas (foto: Redes sociais/Reprodução)

O voo LA2213 tinha como destino a cidade peruana de Juliaca, no sudeste do país. "Está sendo realizado um trabalho em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do ocorrido o mais rápido possível", informou a Latam em nota.

A empresa aérea comunicou que está mobilizando "todos os recursos humanos e técnicos" para cuidar das vítimas e que ativou o plano de resposta a emergências.

Ao site peruano RPP Notícias, o oficial do Corpo de Bombeiros Mario Casaretto disse que os pilotos da aeronave relataram problemas com o trem de pouso. Luis Ponce Jara, comandante-geral da corporação, afirmou que alguns passageiros foram levados a hospitais na região, nenhum com ferimentos graves.