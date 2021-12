Bois e vacas são abatidos e esquartejados depois de acidente na Argentina

Moradores cometeram pelo menos três infrações no ato: maus-tratos, desrespeito a normas sanitárias e roubo de carga (foto: El Liberal/Reprodução)

Imagens de um acidente entre um trem carregado com soja e um caminhão de transporte animal, na Argentina, estão gerando comoção. Não pelas vítimas humanas, já que maquinista e motorista foram levados ao hospital com ferimentos leves e fora de perigo de morrer, mas por cenas do abate clandestino de vacas que eram carregadas antes da colisão.