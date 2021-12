Presidente tcheco nomeia novo governo liderado por Petr Fiala

O presidente da República Tcheca, Milos Zeman, nomeou nesta sexta-feira (17) o novo governo liderado pelo político de direita Petr Fiala, mais de dois meses depois da vitória de sua aliança nas eleições legislativas.



"De acordo com a Constituição (...) o presidente nomeou hoje os membros do novo governo", declarou Vratislav Mynar, chefe de gabinete do presidente Milos Zeman.



O governo, com 18 membros de cinco partidos, inclui três mulheres e tem maioria de 108 cadeiras no Parlamento (de um total de 200).



O novo Executivo deve enfrentar a propagação da covid-19, no país de 10,7 milhões de habitantes, que tem uma das taxas de incidência mais elevadas, de acordo com um ranking dos contágios e mortes elaborado pela AFP.



O gabinete de Fiala também deve enfrentar uma inflação galopante e o aumento dos preços da energia, além das divisões na sociedade devido à pandemia.



Professor de Ciências Políticas, Zeman, 57 anos, preside o conservador Partido Democrático Cívico (ODS), parte de aliança Juntos - que inclui também os democrata-cristãos e o partido de centro-direita TOP 09 - que venceu as eleições legislativas de outubro.