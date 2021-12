Dois mortos e 20 trabalhadores resgatados em mina ilegal na China

Dois trabalhadores morreram e 20 foram resgatados durante uma operação que durou dois dias em uma mina ilegal de carvão no norte da China, uma atividade que tem grande demanda devido ao aumento do preço do combustível fóssil.



As autoridades organizaram uma grande operação de resgate após a inundação da mina na quarta-feira na cidade de Xiaoyi, na província de Shanxi, grande produtora de carvão.



Centenas de funcionários foram enviados ao local e três bombas foram usadas para drenar a água.



Nas primeiras horas após a tragédia, a imprensa estatal informou que 21 trabalhadores ficaram presos.



Mas nesta sexta-feira à noite (hora local), o ministério de Gestão de Emergências informou em um comunicado que 20 trabalhadores foram resgatados e dois morreram na tragédia.



O canal estatal CCTV afirmou que a entrada estreita e escondida da mina ilegal, assim como a ausência de um mapa, dificultaram o resgate.



Três altos funcionários do governo da cidade de Xiaoyi foram destituídos de seus cargos após o acidente, anunciou a administração local.



Sete pessoas foram detidas pelo acidente e a polícia procura o proprietário da mina.



A China gera 60% de sua energia com o carvão e aumentou nos últimos meses a extração para enfrentar a escassez de energia, que provocou apagões e fechamentos de fábricas.



As autoridades afirmam que alta demanda de carvão elevou os preços e estimula a mineração ilegal.