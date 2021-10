COVID: Pfizer pede uso emergencial da vacina em crianças de 5 a 11 anos

Pfizer apresentou o pedido ao governo dos Estados Unidos para vacinar contra a COVID-19 crianças de 5 a 11 anos (foto: Robyn Beck / AFP)

O laboratório Pfizer anunciou nesta quinta-feira (7/10) que apresentou o pedido formal ao governo dos Estados Unidos para o uso emergencial da vacina contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos.Muitas crianças foram infectadas pela variante delta do coronavírus e imunizar a população mais jovem é considerado um fator chave para manter as escolas abertas e acabar com a pandemia.No fim de setembro, Pfizer e BioNTech, que desenvolveram a vacina em parceria, começaram a enviar dados para agência FDA, que supervisiona os medicamentos nos Estados Unidos, para a aguardada autorização.A Pfizer afirmou no Twitter nesta quinta-feira que as duas empresas "submeteram oficialmente o pedido" à FDA "para Autorização de Uso de Emergência" da vacina contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos.Após o anúncio, o coordenador da Casa Branca para a COVID, Jeff Zients, declarou ao canal CNN: "Todos nós concordamos que ter uma vacina segura e efetiva para jovens até 11 anos é o próximo passo realmente importante na luta contra o vírus".Nos testes, crianças de entre 5 e 11 anos receberam duas doses de 10 microgramas com 21 dias de intervalo entre ambas. As doses para pessoas a partir de 12 anos são de 30 microgramas.A vacina da Pfizer-BioNTech tem autorização definitiva de uso da FDA para pessoas com mais de 16 anos.