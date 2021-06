Hong Kong: lágrimas e resistência na despedida do jornal pró-democracia

(foto: / AFP / Anthony WALLACE)

(foto: AFP / Daniel SUEN)

Quando os jornalistas do jornal pró-democracia Apple Daily prepararam a edição final não tiveram que ir muito longe para encontrar a notícia da primeira página : ela estava à porta.Com seu estilo conflituoso, comentários ácidos e, às vezes, de mau gosto, o jornal mais popular de Hong Kong publicou em sua última capa uma foto de seusse despedindo de centenas de apoiadores, após 26 anos de atuação."Moradores de Hong Kong dizem adeus na chuva: 'o Apple Daily'", diz a legenda da foto da primeira página da última edição do jornal.O Apple Daily é a últimade Hong Kong a ser atingida pela lei de segurança nacional que Pequim impôs à cidade no ano passado para eliminar a dissidência, após os enormes protestos pró-democracia de 2019.As autoridades usaram a lei para congelar seus bens e para deter cinco executivos na semana passada. Seis dias depois, o jornal encerrou as atividades.Dentro da redação, na quarta-feira à noite, as lágrimas correram enquanto os trabalhadores elaboravam a última edição. Alguns tiraram fotos em grupo e se encorajaram."Tentamos fazer o nosso melhor até o último", comentou um designer gráfico que se identificou como Kwok, enquanto jornalistas de outros meios de comunicação documentavam o momento histórico de sua indústria."É um sentimento complicado", acrescentou Kwok.Um fotógrafo que não quis se identificar disse que aestava com mais repórteres do que o normal na última noite, quase como uma reunião ou um funeral."Foi a oportunidade de reunir todos os colegas, foi um momento", comentou à AFP, embora tenha admitido que há pouco otimismo."Não parece bom para o futuro das notícias, liberdade dee indústria noticiosa de Hong Kong", acrescentou.Por toda a noite, uma multidão de simpatizantes fez vigília em frente ao jornal, entoando palavras de ordem ou mensagens de incentivo e piscando as luzes de seuscelulares.Ocasionalmente, um dos que estavam dentro dosaía para uma varanda e respondia com a luz de seu próprioAlan Tso, de 30 anos, disse que lia o Apple Daily há 12 anos e assegurou que naquela manhã mandou uma caixa de maçãs para a empresa quando soube que era o último dia de circulação.Ele deixou uma carta manuscrita de três páginas no portão da empresa na qual dizia: "Obrigado por permanecer em seus postos e relatar astodos os dias para os habitantes de Hong Kong".Tso comentou à AFP que "o Apple Dailyo espírito daqueles que se atrevem a fazer a coisa certa. Não comprarei outro jornal quando o perder".Um homem de máscara amarela, que se identificou peloChow, escreveu uma mensagem no portão principal do jornal."Acho que Hong Kong não tem futuro. Nunca teremos a velha Hong Kong de volta porque a lei de segurança nacional aboliu a liberdade de imprensa,de expressão e liberdade de reunião", lamentou Chow.Pouco depois da meia-noite, as primeiras cópiasa sair e a equipe foi distribuí-las ao público fora da sede.Muitos apoiadores choravam, outros gritavam slogans pró-democracia e apertavam ade alguns dos funcionários.Uma fila de compradores se formou no distrito de Mongkok, comde pessoas esperando para obter uma cópia da edição histórica.Uma mulher de 38 anos que se identificou peloCheung disse que leu o jornal nas últimas duas décadas."Parece ridículo para mim o que eles fizeram com o Apple nos últimos dias",à AFP."Uma empresa com boas vendas e reserva monetária tem que fechar por causa de um governo que a acusa de ameaçar a segurança nacional eseus ativos. É como viver sob o regime militar de Mianmar", afirmou Cheung.