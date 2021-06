Trigêmeas engravidam 'ao mesmo tempo'

(foto: Reprodução/Los Angeles CBS) diferenças de minutos, as irmãs Gina, Nina e Victoria, 35 anos, comemoram que darão à luz juntas três bebês nos próximos quatro meses. As irmãs de Orange County, na Califórnia, Estados Unidos, esperam dois meninos e uma menina. Trigêmeas, comde minutos, as irmãs Gina, Nina e Victoria, 35 anos,que darão à luz juntas trêsnos próximos quatro meses. As irmãs de Orange County, na Califórnia, Estados Unidos, esperam dois meninos e uma menina.





LEIA MAIS 08:29 - 24/06/2021 Premiê húngaro justifica lei polêmica e diz defender homossexuais

08:14 - 24/06/2021 A covid-19 interminável de um britânico infectado durante 10 meses

07:56 - 24/06/2021 Rússia tem mais de 20 mil novos casos e 568 mortes por covid-19 em 24h menina. O nome dela é Leighton Grace”, disse Gina. “Eu sou a do meio por quatro minutos e estou tendo um menino; seu nome é Hendrix Paul”, disse Nina. “Sou a mais nova por quatro e oito minutos de diferença e terei um filho. O nome dele é Zaden Seth", completou Victoria, em entrevista ao Los Angeles CBS. “Eu sou a mais velha por quatro minutos e estou tendo uma. O nome dela é Leighton Grace”, disse Gina. “Eu sou a do meio por quatro minutos e estou tendo um menino; seu nome é Hendrix Paul”, disse Nina. “Sou a mais nova por quatro e oito minutos dee terei um filho. O nome dele é Zaden Seth", completou Victoria, em entrevista ao Los Angeles CBS.





As gravidezes conjuntas, no entanto, não são mera coincidência. Ao saber que uma das irmãs estava grávida, as outras duas mulheres se sentiram incentivadas a também engravidar.





“O interessante é que elas tinham consultas pré-natais no mesmo dia, então, ocorreu-me que esta é uma história maravilhosa dessas três irmãs que estão grávidas e tendo bebês ao mesmo tempo”, disse o médico Daniel Sternfeld que vai fazer o parto das irmãs.