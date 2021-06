Rússia tem mais de 20 mil novos casos e 568 mortes por covid-19 em 24h

Mais de 20 mil novos casos de contágio e 568 mortes por coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas na Rússia - conforme dados publicados pelo governo nesta quinta-feira (24) e que representam picos desde o final de janeiro, devido à variante Delta.



Foram registradas 20.182 novas infecções em todo país, incluindo 8.598 em Moscou, epicentro dessa nova onda epidêmica. A capital também divulgou 92 mortes nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia, de acordo com a agência de notícias estatal Tass.



A explosão de casos de covid-19 desde meados de junho se deve à disseminação da variante Delta, que surgiu na Índia e é considerada mais contagiosa e virulenta. Representa quase 90% dos contágios em Moscou.



Diante desse aumento, a prefeitura da capital impôs a vacinação obrigatória no setor de serviços. A campanha de imunização avança em ritmo lento, devido à desconfiança dos russos das vacinas disponíveis, apesar dos reiterados apelos do presidente Vladimir Putin para que a população se vacine.



Com 131.463 mortes relatadas pelo governo, a Rússia é o país europeu com o maior número de óbitos por covid-19.



A agência de estatísticas Rosstat, que tem uma definição mais ampla de mortes relacionadas ao novo coronavírus, estima em cerca de 270.000 o total de mortes entre o início da pandemia e o final de abril de 2021.