Hong Kong tem filas para comprar última edição de jornal pró-democracia

Moradores de Hong Kong formaram filas nesta quinta-feira (24/6) para comprar a última edição do jornal pró-democracia Apple Daily, que se viu encerrar as atividades após a aplicação de uma drástica lei de segurança nacional que acabou com 26 anos de críticas daàs autoridades chinesas.A morte repentina do popular tabloide é o golpe mais recente às liberdades de Hong Kong e aumenta a preocupação sobre ade a cidade prosseguir como um centro de imprensa, no momento em que a China ataca aNo bairro operário de Mongkok, centenas defizeram filas desde a madrugada para obter a edição final. Alguns gritaram "Apple Daily, vamos nos encontrar de novo".A capa inclui um fotografia dos jornalistas sede uma multidão do lado de fora da sede da publicação."É muito chocante", declarou à AFP uma mulher de 30 anos que seapenas como Candy."Em duas semanas asconseguiram usar esta lei de segurança nacional para acabar com uma empresa legítima", criticou.Horas depois, muitas pessoas exibiam osdo jornal no distrito Central, coração financeiro da cidade."Tudo foi tão repentino", lamentou um estudante, que se identificou apenas com o primeiro nome, Tim. "Acho que Hong Kong entrou em uma era de trevas".O jornal mais popular de Hong Kong era uma pedra no sapato de Pequim, com apoio resoluto ao movimento pró-democracia da cidade e suasácidas aos líderes autoritários chineses.O governo utilizou uma nova lei de segurança nacional para acabar com a publicação.O principal acionista do Apple Daily, Jimmy Lai, detido por participação nos protestos pró-democracia, foi um dos primeiroscom base na lei, que entrou em vigor no ano passado.Mas o capítulo final aconteceu na semana passada, quando as autoridades usaram a lei de segurança nacional para uma operação de busca e apreensão no jornal: vários executivos foram detidos e os ativos da publicação foramEsta última ação impediu o jornal decom os negócios ou pagar os funcionários, o que levou a empresa proprietária a decidir que a edição desta quinta-feira, com tiragem de um milhão de exemplares para uma cidade de 7,5 milhões, seria a última.Na quarta-feira à noite, o site do jornal e suas contas no Twitter e Facebook foram removidos.O fechamento deixa quase mil pessoas"Os cidadãos de Hong Kong perderam uma organização de imprensa que ousou falar alto e defender a verdade", afirmaram oito organizações de jornalistas em umconjunto.A edição taiwanesa do Apple Daily, que também pertence aoJimmy Lai, anunciou que seguirá funcionando normalmente."Todas as filiais da Next Digital sãoindependentes. O funcionamento do site do Apple Daily em Taiwan não será afetado", afirmou o grupo em uma mensagem aos leitores.A Next Digital é a empresados dois jornais.A China impôs a Hong Kong a lei denacional no ano passado, depois que a cidade foi cenário de grandes mobilizações pró-democracia, algumas delas violentas, em 2019.A perseguição ao Apple Daily foi motivada por reportagens eque supostamente apoiavam as sanções internacionais contra a China, uma opinião agora consideradaLai, o diretor de redação Ryan Law e o diretor-geral Cheung Kim-hung foram acusados de conspirar com forças estrangeiras para minar a segurança nacional chinesa. Os três estãoNa quarta-feira, o colunista Yeung Ching-kee foi detido com base nas mesmasA decisão de congelar os bens do Apple Daily evidenciou os grandes poderes das autoridades para perseguir qualquer empresa considerada uma ameaça ànacional.Várias empresas internacionais de imprensa têm sedes regionais em Hong Kong, atraídas por regulamentações favoráveis aos negócios e normas de livre expressão.Mas agora, muitos grupos de comunicação se questionam sobre a permanência em Hong Kong.Hong Kong caiu muito no índice anual de liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras, de 18º lugar para o 80º este ano. A Chinana posição 177 de 180 países, à frente apenas de Turcomenistão, Coreia do Norte e Eritreia.As autoridades da China e Hong Kong exaltam a lei de segurança, pois consideram que conseguiu restaurar a estabilidade após as manifestações de 2019. Também advertiram que a imprensa "não deve subverter o governo".As autoridades inicialmenteque a leiapenas uma "minoria".Mas legislação transformou radicalmente o panorama político da cidade, da qual a China prometeu que poderia manter as liberdades e autonomia após a devoluçãoMais de 60 pessoas foram acusadas com base na lei, incluindo alguns ativistas pró-democracia mais famosos da