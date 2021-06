França suspenderá toque de recolher e uso de máscara ao ar livre

(foto: AFP / BERTRAND GUAY)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.

Quais os sintomas do coronavírus?

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

O uso deao ar livre não será maisna França a partir desta quinta-feira (17/6), salvo em circunstâncias, como encontros entre muitas pessoas, lugares, ou estádios - anunciou o primeiro-ministro francês, Jean Castex, nesta quarta (16/6).Castex informou ainda ado toque de recolher no próximo domingo (20/6). Atualmente, a medida se encontra em vigor a partir das 23h, no horário local.Estas decisões foram tomadas, porque a situação"melhora mais rápido do que havíamos previsto", explicou o primeiro-ministro, após uma reunião do Conselho de Defesa e do Conselho de Ministros.Os novos casos de COVID-19 chegaram a 3.200 na terça-feira (15/6), o nível maisdesde agosto de 2020.Castex também anunciou que 35 milhões deestarão totalmente vacinados até o final de agosto, ou seja, pouco mais da metade da população.Até ontem, terça-feira, em torno de 30,7 milhões de franceses haviam recebido pelo menos uma dose, e 16,7 milhões já estavam totalmente(com duas doses, ou com uma, no caso da vacina da Janssen, ou para pessoas que já tiveram COVID-19).A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia