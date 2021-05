Minneapolis: passeata marca lembrança de um ano da morte de George Floyd

(foto: AFP / Kerem Yucel)

Familiares de George Floyd e cidadãos de Minneapolis organizaram umano domingo para marcar o primeiro aniversário da morte do afro-americano por um policial branco , um fato que desencadeou protestos históricos contra a injustiça racial nos Estados Unidos Quase 1.500 manifestantes ouvirame se uniram aos integrantes da família Floyd e de outras pessoas que morreram em ações da polícia.Floyd, 46 anos, foi assassinado em 25 de maio 2020 pelo agente Derek Chauvin , que sesobre o pescoço da vítima por mais de nove minutos. O agora ex-policial, condenado por um júri por assassinato e homicídio culposo, receberá aem 25 de junho.A passeata começou com discursos nas proximidades do Hannepin County Government Center, no centro de Minneapolis, onde Chauvin foi julgado."Foi um longo ano, um ano doloroso. Tem sido muitopara mim e para minha família", disse a irmã de George, Bridgett Floyd.Ela disse que sua vida mudou "em um piscar de olhos" com a morte do irmão. "Permanecerei de pé e serei a voz dele", disse. "Voufirme e mudarei para ele".A morte de Floyd provocou protestos contra a injustiça racial nos Estados Unidos e em todo o mundo.O reverendo Al Sharpton, um veterano, afirmou à multidão que o assassinato de Floyd foi "uma das maiores desgraças na história dos Estados Unidos"."O que aconteceu a George Floyd, assim como a muitos outros, está, não apenas nos Estados Unidos, e sim no mundo", afirmou."Eles pensaram quese safar, e vocês saíram às ruas, negros e brancos, jovens e velhos, em meio à pandemia, para exigir justiça", disse Sharpton.A frustração aumentou em Minneapolis com a crescente violência. A revolta com o aumento da taxa de homicídios e outros atos decom armas de fogo (em um período recente de três semanas, três crianças foram atingidas por balas perdidas) resultaram na formação de patrulhas de cidadãos.O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, planeja adicionar 200 agentes às escassas unidades de polícia da cidade e pediu mais ajuda de agências de segurança externa. Frey apoia os esforços da comunidade, incluindo as patrulhas de