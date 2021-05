Aplicativo de encontros é invadido por hackers no Japão

Os dados pessoais de 1,7 milhão de usuários de um aplicativo de encontros japonês podem ter sido comprometidos em uma invasão por hackers no final de abril deste ano - advertiu seu operador, cujas ações despencaram na Bolsa de Tóquio nesta segunda-feira (24).



A Net Marketing Co, empresa por trás do aplicativo Omiai, anunciou na última sexta-feira (21) que mais de 1,7 milhão de seus usuários anteriores e atuais foram potencialmente afetados.



As cópias dos documentos de identidade, usados para verificar a idade dos usuários, estão entre as informações que podem ter vazado, disse a Net Marketing, em um comunicado.



A informação bancária não está em risco, porque é administrada em separado, por meio de uma empresa financeira, esclareceu a Net Marketing.



As revelações derrubaram a cotação da Net Marketing hoje, na Bolsa de Tóquio, com uma perda de mais de 19% no fechamento.



Omiai, que em japonês significa encontro arranjado entre solteiros, é um dos apps mais populares desta categoria no Japão.



Até abril, a plataforma contava com quase 6,9 milhões de usuários.