Alemanha exige quarentena de pessoas que chegam do Reino Unido

A partir deste domingo, dia 23, a Alemanha já começou a exigir de pessoas que chegam do Reino Unido ficarem em quarentena por 14 dias. A decisão anunciada na sexta-feira passada respondeu à propagação da variante indiana no Reino Unido. A França também anunciou pode introduzir restrições mais rígidas para visitantes britânicos quando o turismo reabrir neste verão do Hemisfério Norte, para evitar a propagação da variante.



As autoridades federais do Paquistão relataram neste domingo uma diminuição de mortes e novos casos de covid-19 e decidiram reabrir resorts turísticos na segunda-feira, 24, mas apenas para aqueles que tiveram resultado negativo em testes ou foram vacinados.



De acordo com a decisão anterior do órgão federal, escolas e instituições de ensino superior serão abertas na segunda-feira também, exceto para a província de Sindh, no sul do país, que optou por mantê-los fechados por mais duas semanas. As autoridades federais relataram 74 mortes devido à covid-19 e pouco mais de 3 mil novos casos do vírus em um único dia.



Pelo menos 100 escaladores e pessoal de apoio foram infectados com coronavírus no Monte Everest, no Nepal disse um guia especializado. O austríaco Lukas Furtenbach, que se tornou o único guia a suspender sua expedição ao Everest como precaução contra o coronavírus, disse no sábado que um de seus guias estrangeiros e seis sherpas nepaleses testaram positivo. "Eu acho que com todos os casos confirmados que conhecemos agora - confirmados com pilotos (de resgate), seguradoras, médicos, líderes de expedição - eu tenho testes positivos para provar isso", disse Furtenbach em Katmandu, capital do Nepal. "Temos pelo menos 100 pessoas com teste positivo para covid no acampamento-base, e os números podem ficar entre 150 ou 200", acrescentou. No total, 408 estrangeiros receberam licenças nesta temporada para escalar o Everest com a ajuda de centenas de sherpas e pessoal de apoio. Fonte: Associated Press.