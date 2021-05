A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou, nesta segunda-feira (24), ter prolongado por um mês o acordo técnico com o Irã referente ao monitoramento de seu programa nuclear, uma extensão considerada bem-vinda pelas grandes potências que negociam atualmente em Viena.



"As atividades de supervisão e verificação continuarão no marco atual, durante um mês, e expiram em 24 de junho", declarou o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, em uma entrevista coletiva na sede da agência, em Viena.