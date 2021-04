Agência reguladora se pronuncia nesta quarta-feira sobre vacina AstraZeneca

(foto: AFP / POOL / Jacob King)

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) se pronunciará nesta quarta-feira (07/04) sobre as possíveisentre a vacina anticovid da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos A EMA explicará 'a conclusão do estudo dos sinais de alerta' emitidos sobre a vacina após vários 'casos de trombose' registrados, informa um comunicado divulgado pela agência, que tem sede em Amsterdã.Vários países europeus suspenderam a vacina devido ao temor de que poderia provocar coágulos sanguíneos em algumas pessoas. A EMA estudou a possibilidade ao examinar casos registrados em vários países.Na terça-feira (06/04), um funcionário da EMA mencionou a possibilidade de existência de uma "relação" entre a vacina e casos de trombose registrados após sua aplicação, em uma entrevista publicada pelo jornal italiano Il Messaggero.Em 18 de março, a EMA anunciou que os benefícios da vacina da AstraZeneca eram superiores aos riscos e que o fármaco continuava sendo seguro. Mas a agência explicou que o vínculo entre a reação sanguínea e a administração da vacina era possível e que prosseguia com a análise dos diferentes casos.