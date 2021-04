Visita de líderes europeus à Turquia gera polêmica por desrespeito a Von der Leyen

A visita dos principais líderes europeus ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na terça-feira (6) em Ancara, virou uma grande polêmica em Bruxelas nesta quarta-feira (7), devido ao aparente "tropeço" de protocolo que deixou a única mulher na reunião sem um assento.



Nas imagens de vídeo vê-se Erdogan recebendo Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o poder Executivo da UE.



Enquanto Erdogan e Michel ocuparam suas cadeiras em frente às respectivas bandeiras, Von der Leyen permaneceu de pé sem saber onde se sentar, até ser colocada em um sofá, situado em frente ao chanceler turco.



Um porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, disse que Von der Leyen "deveria ter sentado exatamente da mesma forma que o presidente do Conselho Europeu e o presidente turco".



Diante do episódio, disse Mamer, Von der Leyen preferiu "priorizar o conteúdo [da visita] sobre o protocolo".



Von der Leyen instruiu sua equipe, porém, a iniciar "contatos apropriados para garantir que um incidente como este não ocorra no futuro", completou.



O confuso episódio já está sendo chamado de "Sofagate" e provocou reações indignadas em Bruxelas, onde foi interpretado como uma afronta.



Na semana passada, pouco antes desta visita, Von der Leyen criticou a Turquia por sua saída da convenção global de prevenção da violência contra mulheres e crianças.



"Primeiro, se retiraram da Convenção de Istambul e agora deixam a presidente da Comissão Europeia sem assento em uma visita oficial. Vergonhoso", escreveu nesta quarta-feira a deputada espanhola Iratxe García Pérez, líder da bancada social-democrata no Parlamento Europeu.



Já o eurodeputado alemão Sergey Lagodinsky escreveu que a única reação de Von der Leyen "é o novo termo para 'não é assim que a relação UE-Turquia deveria ser'".



Enquanto isso, a eurodeputada Sophie in 't Veld se perguntou por que Michel permaneceu "em silêncio", quando sua colega Von der Leyen ficou sem uma cadeira.