Fonte da agência europeia confirma vínculo entre AstraZeneca e trombose

(foto: AFP / JOE KLAMAR)

Uma fonte da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) confirmou "um vínculo" entre a vacina da AstraZeneca e casos de trombose registrados em pessoas queo fármaco, afirmou nesta terça-feira (06/04) em uma entrevista ao jornal italiano Il Messaggero."Agora podemos afirmar, está claro que há um vínculo com a vacina, que provoca esta reação. Mas ainda não sabemos por quê (...) Em resumo, nas próximas horas vamos declarar que existe um vínculo, mas ainda temos que entender por quê acontecer", disse Marco Cavaleri, diretor dede vacinas da EMA.A agência europeia deve se pronunciarsobre o tema, afirmou Cavaleri."Estamos tentando ter um quadro preciso do que está acontecendo, para definir a síndrome devido à vacina (...) Entre as pessoas vacinadas se registrou um número de casos decerebral entre jovens superior ao que esperávamos. Vamos ter que afirmar isto", explicou.Há várias semanas foram detectadas suspeitas sobre possíveis efeitosgraves, embora raros, entre as pessoas vacinadas com o fármaco da AstraZeneca. Seriam casos de trombose atípica, incluindo alguns que provocaram a morte.No Reino Unido foram registrados 30 casos e setede um total de 18,1 milhões de doses administradas até 24 março.Para a EMA "não se demonstrou um vínculo causal com a", afirmou há alguns dias a diretora executiva da agência, Emer Cooke.Para a agência europeia de acordo com os conhecimentosatuais, "não há provas que apoiem a restrição do uso desta vacina em nenhuma população".Para Paul Hunter, especialista em microbiologia médica da Universidade de East Anglia,pela AFP, "a evidência aponta mais para a vacina Oxford-AstraZeneca como causa".Como precaução, váriosdeterminaram a aplicação desta vacina a algumas faixas etárias, como França, Alemanha e Canadá.Para a AstraZeneca os benefícios da vacina na prevenção da covid-19 superam os riscos dos efeitos colaterais. Oanglo-sueco afirmou no sábado que a "segurança do paciente" é sua "principal prioridade".